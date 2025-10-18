خبرگزاری کار ایران
پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان ماه آغاز شد

کد خبر : 1701443
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان ماه، از ساعت هشت صبح امروز (شنبه ۲۶ مهرماه) آغاز شد.

به گزارش ایلنا از راه آهن، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۲۶ مهرماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۲۶ مهرماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ امروز به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

