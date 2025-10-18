افت دوباره درآمدهای نفتی روسیه در سپتامبر

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که درآمدهای صادراتی روسیه از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی در ماه سپتامبر کاهش یافته است، زیرا صادرات سوخت این کشور به پایین‌ترین سطح خود طی یک دهه گذشته رسیده است، به‌جز ماه آوریل ۲۰۲۰ که تحت تأثیر بحران شیوع ویروس کرونا قرار داشت.

بر اساس گزارش ماهانه این نهاد مستقر در پاریس، درآمد روسیه از فروش نفت خام و سوخت در ماه سپتامبر از ۱۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار در ماه اوت به ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

این افت پس از کاهش شدید درآمدها در ماه اوت نسبت به ژوئیه رخ داده و بیشتر ناشی از کاهش قیمت‌ها بوده است.

صنعت انرژی روسیه همچنان زیر فشار حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها و خطوط لوله و تحریم‌های غرب قرار دارد.

آژانس بین‌المللی اعلام کرد که حمله‌های مداوم به زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت فرآوری نفت خام روسیه را حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده و موجب کمبود سوخت داخلی و افت صادرات فرآورده‌ها شده است.

با وجود این، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه در ماه سپتامبر با ۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید، زیرا افزایش صادرات نفت خام، کاهش صادرات فرآورده‌ها را جبران کرده است.

صادرات نفت خام با ۳۷۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید، بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۳، زیرا کاهش توان پالایش داخلی، بشکه‌های بیشتری را برای بازارهای جهانی آزاد کرده است.

در مقابل صادرات فرآورده‌ها با ۱۷۰ هزار بشکه در روز کاهش به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که بیشتر ناشی از افت صادرات گازوئیل و نفت کوره بوده است.

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که صادرات به عربستان سعودی به‌طور خاص کاهش یافته و افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری درآمد صادرات نفت خام، بیش از کاهش ۴۴۰ میلیون دلاری درآمد فرآورده‌ها را جبران کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرد که تخفیف نفت خام اورال روسیه نسبت به شاخص برنت دریای شمال در اوایل ماه اکتبر به بیش از ۱۳ دلار برای هر بشکه افزایش یافته است؛ بالاترین سطح از ماه مه، زیرا بشکه‌های مازاد روسیه به بازار جهانی اشباع‌شده پیوسته‌اند.

بر اساس این گزارش، تولید نفت روسیه در ماه سپتامبر با روزانه ۱۷۰ هزار بشکه افزایش به ۹ میلیون و ۲۱۰ هزار بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم در ماه اوت ۹ میلیون و ۳۰ هزار بشکه در روز بود.

این سطح تولید با رقم روزانه ۹ میلیون و ۳۲۱ هزار بشکه ارزیابی شده از سوی ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) و سهمیه تولید روسیه در چارچوب توافق این ائتلاف ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار بشکه در روز تعیین شده، قابل مقایسه است.

در همین حال عرضه نفت خام قزاقستان در ماه سپتامبر به‌دلیل اختلال در صادرات با کنسرسیوم خط لوله خزرکه حدود ۸۰ درصد از صادرات نفت این کشور را شامل می‌شود با کاهش روزانه ۲۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه اوت، به یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این رقم همچنان بالاتر از سهمیه یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه‌ای قزاقستان در چارچوب توافق اوپک‌پلاس است.

