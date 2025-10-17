افت هفتگی قیمت نفت در آستانه دیدار ترامپ و پوتین
قیمت نفت در آستانه نشست رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه و در عین حال افزایش ذخیرهسازیهای آمریکا در مسیر افت هفتگی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز جمعه (۲۵ مهر) در پی توافق رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای برگزاری نشست صلح در مجارستان و افزایش ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا کاهش یافت؛ عاملی که بازار را در مسیر افت هفتگی نزدیک به سه درصد قرار داد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بامداد روز جمعه بهوقت گرینویچ با ۱۶ سنت یا ۰.۲۶ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۱۵ سنت یا ۰.۲۶ درصد کاهش، ۵۷ دلار و ۳۱ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص در نشست معاملاتی پیشین (پنجشنبه، ۲۴ مهر) هم با کاهش روبهرو شدند؛ نفت خام شاخص برنت ۱.۳۷ درصد و نفت خام آمریکا ۱.۳۹ درصد افت داشتند که پایینترین سطح از پنجم مه به شمار میآید.
کاهش این هفته تا حدودی تحت تأثیر پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی درباره افزایش عرضه مازاد در سال ۲۰۲۶ میلادی بوده است.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در گفتوگویی تلفنی توافق کردند نشستی درباره تنشهای مسکو و کییف برگزار کنند؛ اقدامی غافلگیرکننده که در پی نگرانی مسکو از حمایت نظامی تازه واشنگتن از کییف رخ داد، این نشست ممکن است ظرف دو هفته آینده در شهر بوداپست مجارستان برگزار شود.
همزمان، قرار بود مقامهای اوکراینی روز جمعه به کاخ سفید بروند تا درخواست حمایت نظامی بیشتر از جمله موشکهای دوربرد تاماهاک ساخت آمریکا را مطرح کنند.
واشینگتن همچنین به هند و چین فشار میآورد تا خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.
دنیل هاینز، تحلیلگر مؤسسه مالی ایانزد (ANZ)، در یادداشتی بیان کرد: نگرانیها درباره کمبود عرضه پس از اعلام دیدار ترامپ با پوتین برای گفتوگو درباره پایان تنشای روسیه و اوکراین کاهش یافته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز پنجشنبه (۲۴ مهر) اعلام کرد که ذخیرهسازیهای نفت خام این کشور طی هفته گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و به ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است؛ در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز افزایش ۲۸۸ هزار بشکهای را پیشبینی کرده بودند.
افزایش بیش از انتظار ذخیرهسازیهای نفت خام بیشتر از کاهش مقدار بهرهگیری از ظرفیت عملیاتی پالایشگاهها در فصل تعطیلی پاییز ناشی شده است.
این دادهها همچنین نشان داد که تولید نفت ایالات متحده آمریکا رکورد روزانه ۱۳ میلیون و ۶۳۶ هزار بشکه را ثبت کرده است.