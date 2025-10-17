اعلام قیمت طلا و سکه ٢۵ مهر ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢۵ مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣۶٢ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٢٧۴ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۵ میلیون و ٣٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١۵ میلیون و ٣٣٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٠ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۶۶٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/