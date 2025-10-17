خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه ٢۵ مهر ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه ٢۵ مهر ١۴٠۴
کد خبر : 1701138
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا و سکه امروز ٢۵ مهر ماه ١۴٠۴ در بازار اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه  ٢۵ مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣۶٢ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٢٧۴ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۵ میلیون و ٣٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١۵ میلیون و ٣٣٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٠ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۶۶٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ