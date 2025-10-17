به گزارش ایلنا، رویداد بین‌المللی «هفته انرژی روسیه ۲۰۲۵» با حضور مقامات عالی‌رتبه، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ انرژی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی برگزار شد؛ در این رویداد، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در رأس هیئتی از این بورس حضور یافت و در پنل تخصصی با عنوان «ایجاد نظامات ملی و بین‌المللی شاخص‌های قیمتی نفت خام و حوزه انرژی؛ از عدم شفافیت تا اتکاپذیری» که با همکاری بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ (SPIMEX) برگزار شد، شرکت کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری میان بورس انرژی ایران و بورس SPIMEX برای ایجاد شاخص قیمتی قابل اتکا در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این اقدام، حذف تبعات اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری توسط آژانس‌های غربی و افزایش شفافیت و کارآمدی بازارهای انرژی منطقه‌ای عنوان شد.

این نشست که با حضور معاون اول وزیر انرژی روسیه و رئیس بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ برگزار شد، نظیفی در سخنان خود با اشاره به نقش کلیدی بورس انرژی ایران در کشف قیمت، تسهیل دسترسی به بازارها و افزایش کارایی معاملات انرژی، بر اهمیت ایجاد هم‌افزایی میان بازارهای منطقه‌ای در زمینه داده و سامانه‌های معاملاتی تأکید کرد.

در حاشیه این رویداد، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بورس انرژی ایران و بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ (SPIMEX) به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند تا با تسهیل و تسریع فرآیندهای لازم جهت ایجاد معاملات مشترک در حوزه انرژی، ثبت و پذیرش متقابل مشارکت‌کنندگان بازارهای دو بورس، اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک و تبادل تجربیات فنی و اجرایی، زمینه را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در بازار انرژی فراهم کنند.

محمد نظیفی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه بیان کرد: امضای این تفاهم‌نامه، گام نخست در مسیر اتحاد بورس‌های انرژی منطقه است؛ اتحادی که می‌تواند به نقش‌آفرینی مؤثر و تعیین‌کننده در بازار جهانی انرژی منجر شود.

در ادامه، ایگور آرتِمیِف، مدیرعامل بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ (SPIMEX)، ضمن قدردانی از همکاری بورس انرژی ایران اظهار داشت: مایلیم از تجربیات و فناوری‌های نوین همکاران در بورس انرژی ایران بهره‌مند شویم. توسعه روابط چندجانبه میان بورس‌های انرژی، گامی مهم در جهت ایجاد شبکه‌ای جهانی از همکاری‌های پایدار در بازار انرژی است.

