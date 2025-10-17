امضای تفاهمنامه همکاری با بورس بینالمللی سنپترزبورگ (SPIMEX)
مدیرعامل بورس انرژی ایران تفاهمنامه همکاری مشترکی را با بورس بینالمللی سنپترزبورگ (SPIMEX) امضا کرد.
به گزارش ایلنا، رویداد بینالمللی «هفته انرژی روسیه ۲۰۲۵» با حضور مقامات عالیرتبه، مدیران ارشد شرکتهای بزرگ انرژی و نهادهای اقتصادی بینالمللی برگزار شد؛ در این رویداد، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در رأس هیئتی از این بورس حضور یافت و در پنل تخصصی با عنوان «ایجاد نظامات ملی و بینالمللی شاخصهای قیمتی نفت خام و حوزه انرژی؛ از عدم شفافیت تا اتکاپذیری» که با همکاری بورس بینالمللی سنپترزبورگ (SPIMEX) برگزار شد، شرکت کرد.
در این نشست، ظرفیتهای همکاری میان بورس انرژی ایران و بورس SPIMEX برای ایجاد شاخص قیمتی قابل اتکا در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این اقدام، حذف تبعات اقتصادی ناشی از قیمتگذاری توسط آژانسهای غربی و افزایش شفافیت و کارآمدی بازارهای انرژی منطقهای عنوان شد.
این نشست که با حضور معاون اول وزیر انرژی روسیه و رئیس بورس بینالمللی سنپترزبورگ برگزار شد، نظیفی در سخنان خود با اشاره به نقش کلیدی بورس انرژی ایران در کشف قیمت، تسهیل دسترسی به بازارها و افزایش کارایی معاملات انرژی، بر اهمیت ایجاد همافزایی میان بازارهای منطقهای در زمینه داده و سامانههای معاملاتی تأکید کرد.
در حاشیه این رویداد، تفاهمنامه همکاری مشترک میان بورس انرژی ایران و بورس بینالمللی سنپترزبورگ (SPIMEX) به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند تا با تسهیل و تسریع فرآیندهای لازم جهت ایجاد معاملات مشترک در حوزه انرژی، ثبت و پذیرش متقابل مشارکتکنندگان بازارهای دو بورس، اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی مشترک و تبادل تجربیات فنی و اجرایی، زمینه را برای توسعه همکاریهای منطقهای در بازار انرژی فراهم کنند.
محمد نظیفی در مراسم امضای این تفاهمنامه بیان کرد: امضای این تفاهمنامه، گام نخست در مسیر اتحاد بورسهای انرژی منطقه است؛ اتحادی که میتواند به نقشآفرینی مؤثر و تعیینکننده در بازار جهانی انرژی منجر شود.
در ادامه، ایگور آرتِمیِف، مدیرعامل بورس بینالمللی سنپترزبورگ (SPIMEX)، ضمن قدردانی از همکاری بورس انرژی ایران اظهار داشت: مایلیم از تجربیات و فناوریهای نوین همکاران در بورس انرژی ایران بهرهمند شویم. توسعه روابط چندجانبه میان بورسهای انرژی، گامی مهم در جهت ایجاد شبکهای جهانی از همکاریهای پایدار در بازار انرژی است.