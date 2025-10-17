آغاز فروش بلیت‌ قطارهای رجا برای آبان، از ۲۶ مهر ماه

به گزارش ایلنا، روابط عمومی رجا اعلام کرد: فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از طریق سایت این شرکت به نشانی www.raja.ir و دیگر سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، عرضه بلیت‌های باقیمانده این دوره به صورت همزمان حضوری و غیر حضوری انجام می‌شود.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر در خصوص برنامه حرکت قطارهای رجا، بهای بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه ارتباط با مشتریان شرکت رجا به شماره ۱۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/