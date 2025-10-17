به گزارش ایلنا، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: تغییرات مدیریتی در همه بخش‌ها امری طبیعی است و بر اساس ارزیابی‌ها و ملاحظات مدیریتی صورت می‌گیرد. تغییر مدیر فرودگاه اردبیل نیز در همین چارچوب انجام شده و ارتباطی با مسائل مطرح‌شده در فضای مجازی ندارد. همچون که در روزهای گذشته شاهد تغییرات مدیریتی در برخی از فرودگاه‌ها بوده‌ایم.

مطابق قوانین و دستورالعمل‌های رسمی، بازرسی از وسایل همراه شخصیت‌های کشوری از جمله اعضای هیأت دولت، وزرا و مقامات عالی‌رتبه تابع ضوابط مشخص مصوب مراجع ذی‌صلاح است.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همواره در راستای تسهیل فرایند پذیرش و خروج مسافران و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در تمامی فرودگاه‌های کشور اقدام می‌کند و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

لازم به یادآوری است که در روزهای اخیر، اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان با حضور وزرای سه کشور در باکو برگزار شد و در روز دوم اجلاس، اعضای این اجلاس زمینی از مرز آستارا برای بازدید از پروژه‌های کریدور شمال جنوب وارد ایران شدند.

در جریان این اجلاس دو روزه، مذاکرات و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های مرزی در خاک ایران انجام و تصمیمات مهم و اثرگذاری در حوزه حمل‌ونقل و کریدور شمال–جنوب اتخاذ شد. انتشار گسترده برخی محتواهای حاشیه‌ای در فضای مجازی از سوی رسانه‌های معاند صهیونیستی و همنوایی برخی از کانال‌های خبری در همین مقطع، در واقع تلاشی برای کمرنگ کردن اهمیت این رویداد راهبردی تلقی می‌شود.

در پایان، شرکت فرودگاه‌ها از مخاطبان و رسانه‌ها درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات را از مراجع رسمی دریافت و دنبال کنند تا از انتشار شایعات و برداشت‌های نادرست جلوگیری شود.

