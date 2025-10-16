خبرگزاری کار ایران
اجرای ۱۱۰ بند از مصوبات کمیسیون ایران و روسیه

مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل همسود وزارت نفت گفت: بنا بر گزارش‌ دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، ۱۱۰ بند از ۱۹۳ بندی که در یادداشت تفاهم دو کشور در نشست هجدهم این کمیسیون گنجانده شده در حال اجراست.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی برزگر در حاشیه هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه در مسکو با اشاره به همکاری‌های آتی تهران و مسکو در حوزه نفت و گاز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بنا بر گزارش‌ دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، از ۱۹۳ بندی که در یادداشت تفاهم دو کشور در نشست هجدهم این کمیسیون در مسکو گنجانده شده، ۱۱۰ بند در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در این میان، برخی موارد باقیمانده باید از سوی طرف روسیه و برخی دیگر نیز باید از سوی طرف ایرانی پیگیری شود، تصریح کرد: نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در سال ۲۰۲۶ میلادی و احتمالا اواخر بهمن ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه چهارشنبه (۲۳ مهر) با حضور نمایندگان حدود یکصد کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد و  به مدت سه روز ادامه دارد.

