موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟

به گزارش ایلنا، احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت شرکت مدیران خودرو اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر حسب وظایف محوله خود در حوزه قیمت‌گذاری و همچنین نظارت، رصد و پایش بازار در حوزه‌های مختلف، در خصوص بازار خودرو فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: باید ذکر شود که این شرکت آخرین بار در مرداد ماه امسال نسبت به درخواست افزایش قیمت خود اقدام کرده است. پس از اخذ مستندات و مدارک از شرکت و همچنین مراجع ذی‌صلاح، این قیمت جدید به وزارت صمت جهت ابلاغ ارائه شده است. بعد از آن، افزایش قیمتی نسبت به قیمت درب کارخانه برای این شرکت مشاهده نشد.

او بیان کرد: اما پس از مشخص شدن قیمت در کارخانه، هزینه‌های مرتبط شامل عوارض و سایر هزینه‌های قابل قبول که در فاکتور درج خواهد شد، در سال ۱۴۰۴ با عنایت به مصوبه‌ای که مراجع قانون‌گذار داشتند، مبنی بر افزایش تعرفه، عوارض و دیون دولتی برای خودروهای وارداتی و همچنین خودروهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی، اتفاق خواهد افتاد. این شرکت نیز مشمول همین موضوع است.

وی افزود: کسانی که تحویل خودروهای آن‌ها در سال ۱۴۰۴ قرار دارد، مشمول این افزایش قیمت خواهند بود. در صورتی که تحویل آن‌ها قبل از سال ۱۴۰۴ باشد، این افراد شامل این افزایش قیمت نخواهند شد.

وی تأکید کرد: در صورتی که مردم متصور هستند که گران‌فروشی یا افزایش قیمت نامتعارف برای خودروهای آن‌ها از سوی این شرکت اتفاق افتاده، می‌توانند به ادارات کل صمت استان‌ها و همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کرده و ثبت شکایت کنند. حتماً موضوع بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

وی یادآور شد: در نهایت، از مردم خواهش می‌کنم که با دقت به این مسائل توجه کنند و در صورت لزوم اقدام کنند. شفافیت در قیمت‌ها و پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان، از اهمیت زیادی برخوردار است.

