افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
قیمت نفت پس از اعلام تعهد هند به توقف خرید نفت روسیه و تشدید فشارهای واشینگتن افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر تعهد هند به توقف خرید نفت از روسیه، افزایش یافت؛ اقدامی که میتواند عرضه جهانی را محدود و بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۵ دقیقه بامداد روز پنجشنبه (۲۴ مهر) بهوقت گرینویچ با ۵۶ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۴۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۵۸ سنت یا یک درصد افزایش، ۵۸ دلار و ۸۵ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص در نشست معاملاتی پیشین (چهارشنبه، ۲۳ مهر) بهدلیل تنشهای تجاری بین آمریکا و چین و هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره مازاد عرضه در سال آینده میلادی، به پایینترین سطح خود از اوایل ماه مه رسیده بودند.
ترامپ دیروز اعلام کرد که نارندرا مودی، نخستوزیر هند، قول داده است خرید نفت از روسیه را متوقف کند. هند حدود یکسوم واردات نفت خود را از روسیه تأمین میکند و این کشور بزرگترین تأمینکننده نفت هند به شمار میآید.
رئیسجمهوری آمریکا افزود: واشینگتن در مرحله بعد تلاش میکند چین را هم به توقف خرید نفت از روسیه وادار کند؛ اقدامی که بخشی از فشارهای واشینگتن برای کاهش درآمدهای انرژی مسکو و پیشبرد مذاکرات صلح در اوکراین است.
با این حال، وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد که دو هدف اصلی این کشور، تضمین قیمتهای پایدار انرژی و تأمین امنیت عرضه است. در این بیانیه هیچ اشارهای به اظهارات ترامپ درباره توقف خرید نفت روسیه نشده است.
سه منبع مطلع به رویترز گفتند که برخی پالایشگاههای هندی در حال آماده شدن برای کاهش واردات نفت روسیه هستند و انتظار میرود این کاهش بهصورت تدریجی انجام شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هم روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ از ژاپن انتظار دارد واردات انرژی از روسیه را متوقف کند. وی این موضوع را در دیدار با کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، مطرح کرده است.
هند و چین، دو خریدار اصلی نفت خام دریایی روسیه، که تحت تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، محسوب میشوند.
مودی در ماههای گذشته در برابر فشارهای واشینگتن برای توقف خرید نفت روسیه مقاومت کرده است و مقامهای هندی این خریدها را برای امنیت انرژی ملی حیاتی دانستهاند.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی (IG)، بیان کرد: در مجموع، این موضوع تحولی مثبت برای قیمت نفت خام است، زیرا یک خریدار بزرگ نفت روسیه را از بازارش حذف میکند.
دولت انگلیس هم روز چهارشنبه تحریمهای تازهای علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل اعلام کرد.
نهادهای تحریمشده شامل چهار پایانه نفتی، پالایشگاه خصوصی «شاندونگ یولونگ پتروکمیکال» در چین، ۴۴ نفتکش از ناوگان سایه حمل نفت روسیه و شرکت هندی «نایارا انرژی»، یک پالایشگاه متعلق به روسیه در هند، هستند.
در ادامه روز پنجشنبه، سرمایهگذاران منتظر انتشار آمار هفتگی ذخیرهسازیهای نفت ایالات متحده از سوی اداره اطلاعات انرژی (EIA) خواهند بود؛ این در حالی است که دادههای اولیه مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز چهارشنبه، تصویری ضدونقیض از اوضاع ذخیرهسازیها ارائه داد.
منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در هفته منتهی به دهم اکتبر (۱۸ مهر) ۷ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه افزایش یافته و ذخیرهسازیهای بنزین نیز ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه افزایش یافته است، در مقابل، ذخیرهسازیهای فرآوردههای تقطیری با ۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه کاهش روبهرو شده است.
در حالی که کاهش سطح ذخیرهسازی فرآوردههای تقطیری به تقاضای بیشتر برای گازوئیل اشاره دارد، افزایش ذخیرهسازیهای نفت خام و بنزین نشان میدهد که تقاضا در ایالات متحده، بزرگترین مصرفکننده نفت جهان، همچنان ضعیف باقی مانده است.
تحلیلگران پیشبینی کردهاند که ذخیرهسازیهای نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته حدود ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یافته باشد.