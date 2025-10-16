به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی در دیدار با نوین لوئونگ ناک، با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند رفت و آمد تجار و بازرگانان، گفت: ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد.

معاون وزیر صمت ابراز علاقه‌مندی کرد که تجربیات موفق ویتنام در بخش صادرات نیز در دسترس فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد.

دهقان دهنوی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در ایران، تصریح کرد: به نظر می‌رسد امکان همکاری در تولید مشترک، به‌ویژه در زمینه محصولات دانش بنیان ، بین ایران و ویتنام وجود دارد. تلاش داریم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور، از ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده و در این مسیر آماده‌ایم از تجربیات شما بهره بگیریم.

همچنین در این دیدار سفیر ویتنام ضمن دعوت از دهقان‌دهنوی برای سفر به ویتنام به‌منظور بررسی ظرفیت‌های تولید و صادرات مشترک، گفت: این آمادگی وجود دارد تا در تولید مشترک و توسعه روابط تجاری با ایران همکاری کنیم.

وی ادامه داد: تفاهم نامه‌های همکاری مشترک متعددی بین ایران و ویتنام در حوزه های مختلفی امضا شده است و بسیار علاقه داریم که این تفاهم نامه‌ها به مرحله اجرا نزدیک شوند.

انتهای پیام/