به گزارش ایلنا از ساتبا، علیرضا پرنده‌مطلق در هفتمین کنفرانس ملی نیروگاه‌های خورشیدی ایران در پژوهشگاه نیرو، با تشریح وضعیت تولید و مصرف برق کشور در پیک تابستان ۱۴۰۴ گفت: در پیک امسال، تولید برق کشور به ۶۳ هزار مگاوات و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۱۱۶۱ مگاوات رسید، در حالی‌که نیاز مصرفی حدود ۷۰ هزار مگاوات بود و در این میان استان یزد تنها استانی است که بیش از ۱۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشور در بهره‌گیری از انرژی‌های پاک اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های خورشیدی و بادی، ایران از بالاترین پتانسیل‌های منطقه برای تولید انرژی تجدیدپذیر برخوردار است؛ به عنوان مثال، در منطقه میل‌نادر سیستان و بلوچستان، نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات و ضریب تولید بالای ۵۰ درصد در حال بهره‌برداری است که این منطقه را به یکی از بهترین نقاط جهان برای احداث نیروگاه بادی تبدیل کرده است.

پرنده مطلق، ایران را از برترین کشورهای دارای پتانسیل توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر برشمرد و در مقایسه آن با سایر کشورها اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد خاک ایران از تابش مطلوب خورشید برخوردار است، در حالی‌که کشورهایی مانند آلمان با تابش کمتر، سهم قابل‌توجهی از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کنند؛ ترکیه نیز تا پایان سال ۲۰۲۴ به ظرفیت حدود ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نزدیک شده و پاکستان حدود ۱۷ گیگاوات تجهیزات خورشیدی نصب کرده است.

به گفته وی، تا پایان نیمه دوم مهرماه امسال، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۲۵۵۰ مگاوات رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۶۴۳ مگاوات) رشدی چشمگیر داشته است؛ از این میزان، ۷۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی و ۲۰ درصد بادی هستند؛ استان یزد با ۲۷۷ مگاوات در رتبه نخست قرار دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از مرز ۲۰۰۰ مگاوات عبور کرده است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۹ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته است.

پرنده‌مطلق با اشاره به ارتقای کیفیت تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی گفت: میانگین ضریب تولید نیروگاه‌های خورشیدی به ۲۳ درصد رسیده و ظرفیت تولید از فروردین تا شهریور امسال بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین ضریب تولید نیز در ماه‌های خرداد و تیر ثبت شده است.

وی، راهکارهای بهبود عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر را عنوان و بیان کرد: افزایش دما، آلودگی سطح پنل‌ها و رطوبت بالا از عوامل کاهش راندمان هستند، بنابراین انتخاب تجهیزات متناسب با اقلیم، پایش مستمر عملکرد و انجام تعمیرات دوره‌ای از الزامات بهره‌برداری پایدار محسوب می‌شود.

معاون فنی و مهندسی ساتبا در ادامه از اجرای طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در قالب این طرح، احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه با سرمایه‌گذاری صندوق، ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه پشت‌بامی و ۲۰۰۰ مگاوات در بخش تأمین تجهیزات در دست اقدام است؛ طبق برنامه‌ریزی‌ها، ظرفیت مصوب نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰۰ مگاوات و تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای طرح «تولید در توزیع» خبر داد و توضیح داد: در این طرح، نیروگاه‌های سه‌مگاواتی در نزدیکی شبکه‌های توزیع احداث می‌شود؛ تاکنون ۱۶۰۰ سایت با ظرفیت تجمیعی ۵۰۰۰ مگاوات شناسایی شده که حدود ۲۰۰ مگاوات آن وارد مدار شده است.

پرنده‌مطلق در پایان با تأکید بر اهمیت ذخیره‌سازی انرژی گفت: در صورت عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۵۰۰۰ مگاوات، ایجاد سامانه‌های ذخیره‌سازی و مدیریت هوشمند شبکه برق ضروری است.

انتهای پیام/