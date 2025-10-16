به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به حضور در نشست افتتاحیه مجمع انرژی روسیه به ریاست «آلکساندر نواک» معاون اول نخست‌وزیر روسیه، اظهار داشت: در این نشست، وزرای انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، ترکیه، مجارستان، ونزوئلا و بلاروس درباره سیاست‌های کلان انرژی تا سال ۲۰۳۰ و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش انرژی بحث و تبادل‌نظر کردند.

وی افزود: در این مجمع، تأمین امنیت انرژی در دو بخش عرضه و تقاضا، تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی مورد تأکید بود.

گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در انتقال برق و توسعه فناوری‌های نوین انرژی

هوش مصنوعی و آینده مصرف برق

مدیرعامل توانیر در ادامه به یکی از نشست‌های تخصصی با محور هوش مصنوعی و انرژی اشاره کرد و گفت: در این نشست بررسی شد که آیا توسعه هوش مصنوعی موجب افزایش مصرف انرژی خواهد شد یا به‌عنوان ابزاری برای بهینه‌سازی مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به رشد سریع تقاضا برای برق در حوزه حمل‌ونقل الکتریکی و فناوری‌های دیجیتال، این مباحث نقش مهمی در آینده مدیریت انرژی ایفا می‌کنند.

بررسی فناوری‌های نوین و همکاری‌های دانش‌بنیان

رجبی‌مشهدی بازدید از مرکز فناوری‌های روسیه را یکی از بخش‌های مهم سفر خود عنوان کرد و گفت: در این مرکز، ظرفیت‌های قابل توجهی برای حمایت از شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه نرم‌افزارها و سامانه‌های اتوماسیون پست‌های برق، همکاری‌هایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و روسی مورد بحث قرار گرفت و جلسه‌ای نیز با مرکز همکاری‌های علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در روسیه برگزار شد.

گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در انتقال برق و توسعه فناوری‌های نوین انرژی

رایزنی با شرکت روسِتی و طرح‌های انتقال برق

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به دیدار خود با مدیران شرکت «روسِتی» (مشابه توانیر در روسیه) گفت: در این جلسه زمینه‌های همکاری مشترک میان دو شرکت در حوزه شبکه‌های انتقال و مدیریت هوشمند برق بررسی شد و مقرر شد نشست‌های فنی برای تدوین برنامه همکاری‌های مشترک ادامه یابد.

وی افزود: یکی از محورهای مهم مذاکره، موضوع انتقال برق از روسیه به ایران از طریق کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بود که مقرر شد تیم‌های فنی دو کشور برای بررسی جزئیات فنی و اجرایی آن وارد مذاکره شوند.

انتهای پیام/