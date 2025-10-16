گشایش مجمع انرژی روسیه با حضور ایران
رویدادهای هشتمین مجمع بینالمللی هفته انرژی روسیه (REW) با حضور نمایندگان و هیأتهای حدود ۱۰۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا از توانیر، امید شاکری معاون وزیر نفت و مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، ریاست هیأتهای ایرانی را به نمایندگی از دو وزارتخانه حوزه انرژی کشورمان برعهده دارند. همچنین محمدنظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران از دیگر مقامات کشورمان است که بنا به دعوت طرف روسی در این رویداد حضور یافته است.
هیأتهای ایرانی قرار است ضمن شرکت در نشستهای تخصصی مجمع هفته انرژی روسیه، مذاکرات دوجانبهای با همتایان روس خود نیز داشته باشند.
بررسی برنامههای همکاریهای آتی تهران و مسکو در حوزه نفت و گاز از جمله انتقال گاز روسیه به ایران از موضوعات مورد توجه در همکاریهای دوجانبه است.
از آنجا که وزارت نفت، ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را برعهده دارد، تبادل نظر درباره برگزاری نوزدهمین نشست این کمیسیون به میزبانی تهران از دستورکارهای سفر این هیأت در مسکو است.
در همین حال، صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق، همکاریهای فناورانه و فروش برخی از تجهیزات برقی به روسیه، از جمله زمینه های مساعد همکاری دو کشور در زمینه برق محسوب میشود.
بورسهای انرژی ایران و روسیه نیز قرار است در این رویداد به تفاهمات تازهای برای همکاری دست یابند.
رویداد کلیدی آیین آغاز به کار مجمع انرژی روسیه در مسکو روز چهارشنبه به راهکارهای مقابله با چالشهای کلیدی فراروی صنعت انرژی جهانی اختصاص داشت.
در این نشست که با موضوع «بازارهای جهانی انرژی: دگرگونی روابط و توازن منافع» برگزار شد، معاون نخستوزیران روسیه، بلاروس و ویتنام، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، وزیر انرژی عربستان سعودی، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و مدیرکل نفت سیرالئون حضور داشتند.
معاون اجرایی رئیس جمهور ونزوئلا و وزیر هیدروکربن های جمهوری بولیواری ونزوئلا نیز با ارسال پیام ویدئویی در این رویداد به طرح دیدگاههای کشورش پرداخت.
معاون نخست وزیر دولت فدراسیون روسیه در سخنانی در این نشست یادآور شد: مصرف جهانی انرژی، همراه با تقاضا برای منابع انرژی تقریباً در همه بخشها، از هیدروکربنها گرفته تا انرژیهای تجدیدپذیر، در حال افزایش است.
الکساندر نواک افزود: نکته مهم این است که تقاضا برای برق در جهان با سریعترین وضعیت در حال افزایش است.
رویدادهای هفته انرژی روسیه تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و در مجموع حدود ۶۰ رویداد تجاری با موضوعاتی مانند همکاریهای بینالمللی، توسعه پایدار و فناوری به عنوان محرک اصلی صنعت انرژی و استراتژیهای توسعه بخش سوخت و انرژی در سه روز برپایی این مجمع برگزار خواهد شد.
اهدای جایزه جهانی انرژی و تقدیر از دستاوردهای برجسته تحقیقاتی و علمی و فنی که بهرهوری و ایمنی زیستمحیطی منابع انرژی را به نفع همه بشریت افزایش میدهند، از دیگر برنامههای این رویداد بینالمللی است.
سالن مانژ در مجاورت میدان سرخ و کرملین در مسکو میزبان رویدادهای اصلی هفته انرژی روسیه است و نمایشگاه تجهیزات و فناوریهای صنعت سوخت و انرژی نیز در مجموعه نمایشگاهی دیگری برپا شده است.
مجمع انرژی روسیه با حمایت دولت و وزارت انرژی این کشور و همچنین دولت مسکو برگزار و سازماندهی آن توسط بنیاد روسکنگرس انجام میشود. بنا بر اعلام کرملین، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه پنجشنبه در نشست عمومی این رویداد سخنرانی میکند.