به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی و بازرگانی پیش‌بینی کردند که بازار جهانی نفت پس از عبور از ضعف کوتاه‌مدت، در میان‌مدت و بلندمدت با محدودیت عرضه روبه‌رو خواهد شد؛ وضعی که می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها منجر شود.

لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان (اوپک‌پلاس) و افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف، همراه با انتظارها درباره تأثیر تنش‌های تجاری بر کاهش تقاضا، قیمت نفت را در سال جاری میلادی تضعیف کرده است.

پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی مازاد عرضه روزانه ۴ میلیون بشکه‌ای را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در معامله‌های روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) حدود ۶۲ دلار برای هر بشکه دادوستد شد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته میلادی بیش از ۱۵ دلار کاهش یافته است.

مدیران ارشد شرکت‌های ویتول، ترافیگورا و گانور پیش‌بینی کردند که قیمت نفت پیش از بهبود در سال آینده میلادی، کاهش خواهد یافت و در بازه زمانی یک‌ساله در محدوده ۶۲ تا ۶۶ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه تثبیت می‌شود.

توربیورن تورنکویست، مدیرعامل گانور، در مجمع انرژی اینتلیجنس در لندن با اشاره به لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس، ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی و امارات متحده عربی و ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق بیان کرد: قیمت‌ها به‌آرامی در حال کاهش هستند و اندکی بیشتر هم کاهش خواهند یافت.

بن لاکوک، رئیس بخش نفت ترافیگورا، هشدار داد که شرط‌بندی روی قیمت‌های پایین‌تر از ۵۰ دلار یک بازی شانسی خواهد بود و افزود: این یک بازی غیرعقلانی است.

راسل هاردی، مدیرعامل ویتول، گفت: بازار نفت در نیمه دوم امسال بر افزایش عرضه تمرکز دارد، اما ذخیره‌سازی‌های پایین در غرب، تقاضای بالا برای فرآورده‌های نفتی و ریسک‌های ژئوپلیتیک، بازارها را در بحبوحه کاهش قیمت‌ها عقب نگه داشته است.

وی همچنین هشدار داد که بازار احتمالاً بیش از حد احتمال اختلال در عرضه در سال آینده را نادیده گرفته است و به ایران، روسیه و ونزوئلا اشاره کرد.

ساختار پیش‌بهین (Backwardation)، که در آن قراردادهای فوری بالاتر از قراردادهای بعدی معامله می‌شوند، نشانه‌ای از بازاری با عرضه محدود است.

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال انرژی، با اشاره به کاهش تولید و نبود اوج تقاضای جهانی نفت، بیان کرد: ما در میان‌مدت کاملاً خوش‌بین هستیم.

درن وودز، مدیرعامل شرکت اکسون‌موبیل، روز دوشنبه (۲۱ مهر) هشدار داد که مقدار کاهش تولید می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری در میدان‌های با ذخایر نفت و گاز نامتعارف به سالانه ۱۵ درصد برسد.

امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکوی سعودی، هم گفت: ما شاهد تقاضای انعطاف‌پذیر و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در عرضه هستیم.

رایان لنس، مدیرعامل شرکت کونوکو فیلیپس، پیش‌بینی کرد که قیمت نفت می‌تواند به ۷۰ تا ۷۵ دلار برای هر بشکه برسد.

