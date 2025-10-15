خبرگزاری کار ایران
آغاز اجرای کالابرگ جدید از آبان ماه

کد خبر : 1700674
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان از اجرای طرح کالابرگ جدید از آبان ماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای معیشت دهک‌های پایین و مدیریت بهتر منابع یارانه‌ای آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: یارانه نقدی حدود هشت میلیون نفر از افراد پردرآمد از ابتدای سال جاری تاکنون حذف شده است و طبق قانون بودجه، حذف یارانه‌ها تا سه دهک بالای درآمدی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان افزود: بر اساس بودجه مصوب، یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ باید قطع و منابع حاصل از آن صرف پرداخت کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد شود.

وی افزود: از ابتدای امسال، هر ماه یارانه حدود یک تا سه میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده و تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود؛ مجموع حذف‌ها به حدود ۱۸ میلیون نفر برسد.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان همچنین از اجرای طرح کالابرگ جدید از آبان ماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای معیشت دهک‌های پایین و مدیریت بهتر منابع یارانه‌ای آغاز می‌شود.

رستمی درباره سازوکار شناسایی دهک‌ها توضیح داد: پایگاه رفاه ایرانیان که از سال ۱۳۹۲ تشکیل شده، همه داده‌های ثبتی خانوار از جمله دارایی‌ها، حساب‌های بانکی، گردش مالی، و موقعیت اجتماعی را تجمیع می‌کند و بر اساس این اطلاعات، دهک‌بندی و امتیازدهی انجام می‌شود. این داده‌ها کاملاً ثبتی‌محور بوده و بر پایه خوداظهاری افراد نیست.

وی همچنین به نحوه ثبت اعتراضات خانوارها اشاره و خاطرنشان‌کرد: افرادی که به دهک‌بندی یا حذف یارانه خود اعتراض دارند، می‌توانند از طریق سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir موضوع را پیگیری کنند.

رستمی در پاسخ به اعتراضاتی درباره حساب‌های بانکی و دارایی‌های متعلق به شرکت‌ها یا بستگان، یادآورشد: بیشترین اختلاف‌ها مربوط به تعداد خودروها یا مبالغ موجود در حساب‌هاست که برخی ادعا می‌کنند متعلق به شرکت یا اقوام است. بنا شده با همکاری بانک مرکزی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود و حساب‌های خاص برای تنخواه‌گردان شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد گردد.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان، با اجرای کامل این طرح تا پایان سال، سه دهک پردرآمد جامعه از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه خارج خواهند شد و منابع آزادشده به‌صورت کالابرگ برای تقویت معیشت دهک‌های کم‌درآمد تخصیص می‌یابد.

