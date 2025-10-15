برنامه افزایش ضریب بازیافت میدان اهواز

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در آیین آغاز عملیات اجرایی «طرح پایلوت تزریق آب به مخزن بنگستان میدان اهواز» به میزبانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اظهار کرد: میدان نفتی اهواز بزرگ‌ترین میدان نفتی کشور و یکی از چهار میدان بزرگ نفتی جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده است.

وی با یادآوری اینکه میدان اهواز دارای سه لایه اصلی آسماری، بنگستان و خامی است، بیان کرد: در لایه آسماری اقدام‌های قابل‌توجهی انجام شده و بخش عمده تولید ما از این لایه صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که رکورد برداشت یک میلیون بشکه در روز نیز به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از روش‌های متنوع ازدیاد برداشت، گفت: در پی تأکیدات رهبری و به دستور وزیر نفت، کارگروهی ویژه در این زمینه تشکیل شد. با توجه به مطالعات مقدماتی انجام‌شده در شرکت ملی نفت، سرعت اجرای این طرح‌ها افزایش یافته و در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، روش‌های نوین ازدیاد برداشت مانند شکافت لایه‌ای و تزریق آب به‌صورت آزمایشی و عملیاتی در حال اجراست.

بورد تصریح کرد: تا پیش از این روش‌های ازدیاد برداشت به‌طور عمده در سطح آزمایشگاهی دنبال می‌شد، اما اکنون به مرحله اجرا و کار میدانی رسیده‌ایم و نتایج واقعی آن می‌تواند به‌طور مستقیم به اقتصاد کشور کمک کند.

وی در خصوص منابع آبی مورد استفاده در این طرح گفت: برای تزریق آب، سه منبع بالقوه در نظر گرفته شده است؛ پساب‌های اطراف اهواز، پساب‌های نیشکر و آب حاصل از نمک‌زدایی که پس از تصفیه صنعتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب دریا باشد. با این حال طرح انتقال آب دریا نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

