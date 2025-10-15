قیمت گوشت تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزار تومان است

به گزارش ایلنا، مسعود نمازی، مدیرعامل شرکت جهاد استقلال در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی به وفور یکی از خط قرمزهای وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: فراوانی کالا موجب شده تا اقلام در تولید محصولات نهایی به موقع دست تولیدکنندگان برسد.

نمازی، تنش‌های آبی را یکی از علل کاهش تولید نهاده‌های دامی اعلام کرد و گفت: با پیش آمدن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چالش‌ها نمود بیشتری پیدا کرد، اما بلافاصله موضوع تامین نهاده‌های دام و طیور به مقدار مورد نیاز پیگیری شد. اما در حال حاضر مهم‌ترین چالشی که وزارت جهاد کشاورزی را رنج می‌دهد موضوع تامین ارز است.

مدیرعامل جهاد استقلال افزود: شرکت‌های خصوصی هنوز موفق به گرفتن ارز سال گذشته خود نشده‌اند و این امر در تجارت آنها با کشور مبدا، اشکالاتی را در واردات کالاهای اساسی مورد نیاز ایجاد کرده است.

به گفته وی، بنابر وعده های بانک مرکزی مبنی بر حمایت بیشتر در خصوص تامین ارز واردکنندگان پیش بینی می شود که از یک ماه آینده شرایط در بازار کالاهای اساسی پایدارتر شود.

نمازی با اشاره به تخصیص یک میلیارد دلار ارز در دوران جنگ تحمیلی در کجا هزینه شد، بیان کرد: روند این تخصیص در حال طی شدن است، اما هنوز بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان موفق به دریافت ارز مورد نظر نشده‌اند. تخصیص ارز دارای وقفه بوده و معمولاً چندین ماه زمان می‌برد تا بانک مرکزی ارز را تخصیص دهد. براین اساس ما درخواست داریم تا بانک مرکزی در مدت کوتاه‌تری ارز مورد نیاز را تخصیص دهد.

وی انحصار در واردات برخی کالاهای اساسی را رد کرد و افزود: به استثنا روغن واردات هیچ کالای اساسی بیش از ۲۵ درصد در اختیار افراد نیست. در واقع وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنامه‌ریزی و سهمیه‌بندی که در سامانه ثبت سفارش محصولات دارد هر گروه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد واردات یک محصول را بر عهده دارند.

نمازی از کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار خبر داد و گفت: قیمت گوشت گرم گوساله قرار است با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان توزیع شود، همچنین فردا قیمت مصوب گوشت گرم گوسفند وارداتی مشخص خواهد شد.

