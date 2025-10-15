خبرگزاری کار ایران
تامین ارز بیش از ۳۱.۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و صنعتی

تامین ارز بیش از ۳۱.۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و صنعتی
کد خبر : 1700612
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۳ مهرماه، بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، از این مبلغ، ۲۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

همچنین، واردات کالاهای اساسی و دارو با سهم ۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز تامین شده است.

