تامین ارز بیش از ۳۱.۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و صنعتی

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، از این مبلغ، ۲۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

همچنین، واردات کالاهای اساسی و دارو با سهم ۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز تامین شده است.

