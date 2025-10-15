به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "محسن ذبیحی"، با اشاره به وضعیت مصرف برق در بخش صنایع ایران، گفت: اقتصاد برق در کشور به دلیل پایین بودن تعرفه انرژی تحویلی به صنایع و همچنین تأثیر تحریم‌ها، با چالش‌هایی در زمینه شدت مصرف انرژی مواجه است.

وی افزود: شرایط خاص اقتصادی موجب شده بسیاری از صنایع کشور همچنان از تجهیزات قدیمی و نسل‌های گذشته استفاده کنند و امکان نوسازی سیستم‌ها را نداشته باشند؛ موضوعی که باعث افزایش قابل‌توجه شدت مصرف انرژی در کشور شده است.

ذبیحی ادامه داد: بر اساس استانداردهای تعریف‌شده از سوی مؤسسه استاندارد ملی، در برخی صنایع بزرگ، برای واحد یک تولید مشخص میزان مصرف انرژی سه تا پنج برابر بیشتر از مقدار استاندارد است.

به گفته وی، اگر این میزان به سطح استاندارد برسد، صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف انرژی کشور حاصل خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر همچنین با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است، تصریح کرد: اگر اجرای این قانون از همان زمان به‌طور کامل آغاز می‌شد، امروز شاهد مشکلات ناترازی و چالش‌های فعلی در حوزه انرژی نبودیم. این قانون صنایع را ملزم می‌کند تا تجهیزات و موتورهای خود را با نمونه‌های با راندمان بالا جایگزین کنند، اقدامی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش مصرف برق در کشور داشته باشد.

ذبیحی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری جدی در شیوه مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت می‌تواند نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی کشور ایفا کند، اما تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب و سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی تجهیزات صنعتی است.

