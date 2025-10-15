به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پاتریک پویان روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) در حاشیه مجمع انرژی اینتلیجنس در لندن هشدار داد که در صورت افت قیمت نفت به ۶۰ دلار برای هر بشکه، کُند شدن روند رشد عرضه نفت تولیدکنندگان خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آغاز می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند توازن عرضه جهانی را در سال‌های آینده تغییر دهد.

وی بیان کرد: نقطه‌ای در قیمت نفت ۶۰ دلار برای هر بشکه وجود دارد که شاهد کُند شدن روند توسعه صنعت شیل خواهیم بود.

مدیرعامل توتال انرژی تصریح کرد: دیدگاه ما این است که از اواسط سال ۲۰۲۶ میلادی عرضه غیراوپک بسیار کمتر خواهد شد، هیچ رشدی نخواهد داشت و سپس اوپک کنترل بازار را دوباره به دست خواهد گرفت.

