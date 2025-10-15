هزینه رجیستری آیفون ۱۷ پرو در گمرک ۴۳ میلیون تومان اعلام شد
امکان ثبت گوشی آیفون ۱۷ پرو در حالی در سامانه گمرک برای واردکنندگان و مالکان آن فراهم شد که هزینه رجیستری این دستگاه ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش ایلنا، با فعالسازی رجیستری آیفون ۱۷ پرو در سامانه گمرک، امکان ثبت این مدل گوشی برای واردکنندگان و مالکان آن فراهم شد.
گفتنی است؛ هزینه رجیستری این دستگاه ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.
پیش از این، رجیستری آیفون ۱۷ پرو مکس فعال بود اما هنوز امکان رجیستری آیفون ۱۷ پایه و آیفون ایر در سامانه گمرک وجود ندارد و زمان دقیق فعالسازی آنها اعلام نشده است.
بنابراین مسافرانی که قصد دارند گوشی آیفون ۱۷ پرو وارد کشور کنند میتوانند وارد سامانه رجیستری گمرک شده و ثبت اطلاعات کنند و پس از آن گمرک، اطلاعات ثبت شده را برای همتا ارسال می کند تا امکان استفاده از گوشی فراهم شود.
آن طور که گفته میشود حقوق و عوارض گمرکی براساس استعلام قیمت و باهماهنگی کمیته رجیستری و سامانه همتا تعیین می شود.