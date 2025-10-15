کاهش وابستگی به نفتکشها
معاون وزیر نفت، پروژه خط لوله پارس را گامی مؤثر در کاهش وابستگی به نفتکشهای جادهای و صرفهجویی چند هزار میلیارد تومانی در هزینههای حملونقل سوخت دانست و گفت: با اقدامهای انجام شده، امسال وضع مطلوبی در بخشهای مختلف زنجیره پالایش و پخش فرآوردههای نفتی داریم.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در نشست بررسی پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای نفت، گاز و انرژی خورشیدی استان فارس، با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان استانی، اظهار کرد: اقدامهای انجام شده سبب شده است امسال وضع بسیار مطلوبی در بخشهای مختلف زنجیره پالایش و پخش فرآوردههای نفتی داشته باشیم.
وی یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی عملکرد صنعت پالایش را افزایش سطح ذخایر سوخت نیروگاهی دانست و افزود: مجموع ذخایر نفتگاز نیروگاهی استان فارس هماکنون به رقم ۱۸۶ میلیون لیتر رسیده که معادل ۸۷ درصد پرشدگی موجودی مفید مخازن است که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال ۲.۵ برابر شده و نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
افزایش ۸۳ درصدی ذخیره انبارهای پخش استان فارس
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به افزایش ۸۳ درصدی ذخیرهسازی فرآوردههایی مانند بنزین و نفتگاز در انبارهای پخش استان فارس نسبت به سال گذشته، افزود: این موضوع پشتوانهای بزرگ برای تأمین پایدار سوخت در کشور و استان به شمار میرود.
عظیمیفر با اشاره به اینکه پالایشگاه شیراز یکی از مراکز مهم صنعت پالایش در استان فارس به شمار میرود، افزود: پالایشگاه شیراز با تلاشهای مستمر در یک سال اخیر به دستاوردهای مهمی از جمله راهاندازی واحد ایزومریزاسیون دست یافته است. این اقدام سبب شد برای نخستین بار بنزین یورو در سطح شهر شیراز تولید و توزیع شود. همچنین، واحد DHT پالایشگاه شیراز که قادر است تمام نفتگاز تولیدی این پالایشگاه را به نفتگاز یورو ۵ تبدیل کند، در حال راهاندازی است.
وی به توسعه زیرساختهای انتقال فرآوردههای نفتی در کشور اشاره کرد و گفت: هماکنون از ظرفیت نزدیک به ۱۷ هزار نفتکش جادهپیما، حدود ۳ هزار مخزندار ریلی و ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله برای انتقال فرآوردههای نفتی استفاده میشود. بزرگترین چالش در بخش انتقال، وابستگی به نفتکشهای جادهپیما و هزینههای بالای آنهاست، بنابراین، توسعه خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی از اولویتهای اصلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به شمار میرود.
بهرهبرداری از یک هزار کیلومتر خط لوله
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در یک سال گذشته نزدیک به هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی با سرمایهگذاری حدود ۸۰۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رسیده است، افزود: از جمله این پروژهها میتوان به خط لوله بندرعباس - رفسنجان، خط لوله سبزآب - شازند و خط لوله انشعابی گوره - جاسک به بندرعباس اشاره کرد که طی این مدت راهاندازی شدهاند.
عظیمیفر ادامه داد: از کل سبد مصرف استان فارس، تنها یکسوم در داخل استان و پالایشگاه شیراز تولید و دوسوم باقیمانده از طریق نفتکشها از استان هرمزگان و بندرعباس تأمین میشود که هزینه قابلتوجهی بر دوش دولت وارد میکند. بنابراین، با راهاندازی خط لوله پارس (مهرآران، فسا، شیراز)، سالانه مصرف حدود ۶۰ میلیون لیتر نفتکشهای خودرو کاهش مییابد.
وی بیان کرد: پروژه خط لوله پارس (مهرآران، فسا، شیراز) با طول ۴۰۰ کیلومتر و ظرفیت ۷۳ هزار بشکه در روز، سالانه سبب صرفهجویی بیش از ۴ همت میشود، همچنین مقدار سرمایهگذاری احداث این خط لوله ۱۵۰ میلیون یورو است که قرار است بهصورت قرارداد ئیپیسی ازسوی مجموعه قرارگاه خاتمالانبیا بهمدت ۳۶ ماه اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به سابقه اجرای پروژههای بزرگ و موفق توسط قرارگاه خاتمالانبیا در صنعت نفت، اظهار کرد: این افتخار وجود دارد که اجرای این طرح نیز با رویکرد جهادی از سوی این مجموعه دنبال شود و با همکاری و همافزایی کارفرمایی طرح، بهویژه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و قرارگاه خاتمالانبیا، این پروژه بزرگ در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.