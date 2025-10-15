توسعه معادن طلا و مس با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش ایلنا، سمیعی‌نژاد بر فعال‌سازی پتانسیل‌های معدنی شمال‌غرب کشور به‌ویژه در حوزه طلا و مس تأکید کرد و گفت: پتانسیل‌های معدنی با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های استانی فعال و برنامه‌های مربوط به آن به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های ایمیدرو افزود: طرح‌های راهبردی در حوزه طلا و مس در استان‌های شمال‌غرب کشور در دستور کار قرار دارد که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه را به خود اختصاص خواهد داد.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: بیشتر پیمانکاران بزرگ کشور برای مشارکت در این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم مراحل اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.

همچنین بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در این نشست، با استقبال از برنامه‌های جدید ایمیدرو، این طرح‌ها را نویدبخش تحولی مهم در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی منطقه دانست.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی می‌تواند به قطب طلایی کشور تبدیل شود، افزود: با توجه به زیرساخت‌های صنعتی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز استان، فعال‌سازی این پتانسیل‌ها می‌تواند نقطه‌عطفی در توسعه اقتصادی منطقه باشد.

