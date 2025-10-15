در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
اقدامات صالحی در راهآهن «شوآف»بود/ آغاز مصرف منابع استجازه رهبری در پروژههای ریلی
رییس انجمن صنایع ریلی ایران گفت: آقای صالحی مدیرعامل راهآهن در دولت گذشته مزایدهای برای لکوموتیوها برگزار کرد که برای شوآف بود چراکه تمام آن لکوموتیوها تکه آهن بیشتر نبودند و این اقدام را انجام داد تا صدای یک عده را بخواباند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد مهدی اسلامی، رییس انجمن صنایع ریلی ایران در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال ایلنا درباره اینکه چه میزان از استجازه رهبری که به راهآهن تعلق گرفت به شرکتهای حاضر در صنایع ریلی اختصاص پیدا کرد، اظهار داشت: تا جایی که اطلاع داریم بخشی از آن صرف هزینههای جاری شد اما بخشی از آن هم به قرارداد به مپنا اختصاص پیدا کرد که مشمول ساخت ۴٠ دستگاه لکوموتیو شد و اخیرا قرارداد بیش از ١۴ هزار میلیارد تومانی با مپنا از این محل منعقد شد و بخشی از آن هم صرف نوسازی ناوگان میشود.
همچنین در ادامه این نشست رحمتالله پوربابایی، دبیر انجمن صنایع ریلی در نشست خبری امروز با انتقاد از بیتوجهی به حمایت از صنایع ریلی اظهار داشت: واقعیت امروز صنعت ریلی این است که مکانیسم ماشه بر آن صنعت اثر گذار نیست بلکه بیشترین تاثیر را تحریم های داخلی بر صنعت میگذارند. امروز برای یک اقدام باید به ٣١ سامانه موجود مراجعه کنیم و این سامانهها امروز خود مانع کار شدهاند.
وی همچنین با اشاره به سوال ایلنا درباره نحوه مصرف استجازه رهبری در مجموعه راه آهن تاکید کرد: منابع حاصل از استجازه رهبری و حواله نفتی تقریبا یک میلیارد دلار بود که قرار بر این بوده که ۵٠ درصد آن صرف نوسازی و ۵٠ درصد توسعه ناوگان شود از این رو از این محل قراردادی با مپنا منعقد شد.
دبیر انجمن صنایع ریلی با بیان اینکه باید توجه شد این استجاره رهبری وام نیست، افزود: فعلا از بخشی این استجازه رهبری تعدادی لکوموتیو خریداری شده و میتوان از این منابع برای گرم کردن ۵٠٠ لکوموتیو زمینگیر استفاده کرد.
همچنین در ادامه این نشست لطفی، عضو انجمن صنایع ریلی با بیان اینکه صدای تولید از صنایع ریلی به گوش نمیرسد، گفت: در صنعت ریلی با وضعیت پیچیدهای مواجه هستیم، در حالی که نیاز بسیار زیادی به حمل و نقل ریلی و واگن داریم اما ظرفیت کارخانجات و صنایع خالی است و برخی از واحدها تنها ٢٠ درصد ظرفیت کار میکنند.
وی ادامه داد: عمر برخی از واگنها به ۵٠ سال رسیده اما به دلیل کمبود ناوگان از رده خارج نمیشوند از سوی دیگر پیشنهادی به صنایع ریلی کشور داده نمیشود و برای رفع این مشکل باید بسته ارزان تامین مالی طراحی شود .