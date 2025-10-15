خبرگزاری کار ایران
ترسیم چشم‌انداز صادرات ۶ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی

ترسیم چشم‌انداز صادرات ۶ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی
کد خبر : 1700423
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن ترسیم چشم‌انداز ۶ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی، این حوزه را صادرات هنر مدرن ایران نامید.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت، محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست تخصصی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به سابقه تاریخی و درخشان صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: تجربه موفق در این حوزه نباید محدود به سابقه تاریخی بماند. در دهه‌های گذشته بیش از ۱۰ درصد صادرات کالا و خدمات به این حوزه اختصاص داشت این در حالی است که امروز این عدد به حدود ۲ درصد رسیده است.

وی حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی را صادرات خالص و با ارزش افزوده بالا دانست و اضافه کرد: فرش نماد هنر ایرانی است و خدمات فنی و مهندسی نماینده هنر مدرن ایران است و صادرات این حوزه نشان می‌دهد که در این بخش چه میزان پیشرفت کردیم و چقدر نماد هنر مدرن ایرانی رشد و بالنده شده‌است.

به گفته معاون وزیر صمت؛ پروژه‌های برون مرزی ایرانیان موفق بوده است و مقامات کشورهای هدف همواره از عملکرد ما رضایت دارند و ابراز علاقه‌مندی می‌کنند که همکاری خود را با ایران ادامه بدهند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به ابتکارات در برگزاری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات، تصریح کرد: روز ملی صادرات ۲۹ مهر امسال برگزار می‌شود اما در این دوره ما این همایش را به یک روز محدود نکردیم و یک هفته با صادرات به منظور هدف ترویج صادرات برنامه‌ریزی کردیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تفاهم سه جانبه سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، را آغاز مسیر طلایی این مسیر معرفی کرد و افزود: هدف‌گذاری گرفتن سهم ۱۰ درصدی از صادرات غیرنفتی دور از دسترس نیست و به نظر می‌رسد می‌توان به چشم‌انداز تجارت ۶ میلیارد دلاری برسیم.

وی با تصریح بر تعامل و هماهنگی بین دستگاهی گفت: توانمندی‌ها باید هماهنگ باشند و نباید بایکدیگر رقابت کنیم؛ در دولت چهاردهم نیز این همراهی شکل گرفته است و در سفرهای رئیس جمهور یک هیأت تجاری نیز ایشان را همراهی می‌کند؛ همچنین سید محمد اتابک وزیر صمت نیز به این مسیر اعتقاد و باور دارند؛ و سازمان توسعه تجارت ایران با تمام توان در این مسیر قدم گذاشته و کمیته ماده ۱۹ یکی از ساختارهای نهادی کشور است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: دستگاه‌ها و سیستم‌های متولی باید پشت همدیگر بیایند چرا که رسالت یکی هست و آن ترویج و توسعه تجارت است. نیروهای اتاق، رایزنان های بازرگانی(رایزنان بازرگانی محدود است اما آنها کاربلد و مشتاق هستند) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در خط مقدم این مسیر هستند به میدان بیایید، بدون تردید با اجماع می‌توانیم امیدوار به نتایج مثبت باشیم.

