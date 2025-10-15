راهاندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور عمودی در آلمان
آلمان بزرگترین نیروگاه فتوولتائیک شناور با پنلهای خورشیدی عمودی در جهان را در دریاچه معدن شن و ماسه گیلچینگ بایرن به بهرهبرداری رساند؛ این سیستم نوآورانه اسکیپفلوت (SKipp-Float) با مقاومت بالا در برابر طوفان، کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق این معدن و بهبود کیفیت آب را به همراه دارد.
به گزارش ایلنا از توانیر، شرکت آلمانی سین پاور (Sinn Power) بهتازگی از راهاندازی بزرگترین نیروگاه فتوولتائیک شناور با پنلهای خورشیدی عمودی در جهان خبر داد. این طرح با ظرفیت ۱.۸ مگاوات در یک دریاچه معادن شن و ماسه در گیلچینگ (Gilching) ایالت بایرن واقع در جنوب آلمان به بهرهبرداری رسیده است.
طرح با استفاده از سیستم نوآورانه اسکیپ-فلوت (SKipp-Float) اجرا شده که برتریهای قابل توجهی از نظر مقاومت در برابر طوفان دارد. این سیستم یک فناوری نوین در زمینه نیروگاههای خورشیدی شناور است که از پنلهای خورشیدی نصبشده بهصورت عمودی روی سطح آب بهره میبرد و بهگونهای طراحی شده که پنلها روی ساختاری شناور قرار دارند و با استفاده از کابلها از قابلیت انحراف و حرکت محدود در برابر بار باد و امواج برخوردارند. این ویژگی باعث میشود که نیروگاه مقاومت بسیار بالایی در برابر طوفان داشته باشد و از تخریب پنلها جلوگیری شود.
ساختار نصب پنلهای المانی بهگونهای طراحی شده که پنلها تحت تأثیر بار باد از طریق یک سیستم کابل قابل انحراف هستند و این ویژگی موجب کاهش مقاومت در برابر باد و در عین حال افزایش پایداری در برابر حرکت امواج میشود.
این سیستم که در بیستویکم آگوست ۲۰۲۵ (سیام مرداد ۱۴۰۴) شروع به کار کرد، بهصورت رسمی در مراسمی با حضور مارکوس زودر، نخستوزیر بایرن، افتتاح شد. در مراسم کلنگزنی پروژه در نوامبر سال گذشته که حدود ۵۰ پنل نصب شده بود نیز شخصیتهای برجسته آلمانی از جمله هوبرت آیوانگر، وزیر اقتصاد این ایالت حضور داشتند. شرکت یادشده آغاز پروژه را ابتدا در آوریل سال گذشته اعلام کرده بود. با وجود طولانی بودن مرحله اجرا، تأخیرهای غیرمنتظره بسیار کم بود.
راهاندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور عمودی در آلمان
بر اساس پیشبینیهای بازدهی، پروژه حاضر در تلاش است تا ۷۰ درصد از مصرف برق خود از شبکه سراسری را کاهش دهد و برق مازاد را به شبکه عمومی تزریق کند. پنلهای خورشیدی بهصورت عمودی و با جهت شرق_غرب و فاصله ردیفها به طول ۴ متر چیده شدهاند. هر واحد تنها به پایهای باریک و شبیه کیل (keel، بخش یا پایهای زیر پنلهای خورشیدی شناور که به شکل کشیده و باریک است و حدود ۱.۶ متر زیر سطح آب قرار میگیرد) نیاز دارد که فضای اشغالی بسیار کمی ایجاد میکند. طبق اعلام شرکت، آرایههای خورشیدی شناور تنها ۴.۶۵ درصد از سطح دریاچه را اشغال کرده که بسیار کمتر از حد مجاز ۱۵ درصد بر اساس قانون منابع آب آلمان است. برنامههای توسعه دوم با افزودن ۱.۷ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست.سیستم حاضر علاوهبر سطح اشغال کم زمین، مزایای زیستمحیطی دیگری از جمله افزایش تبادل اکسیژن، امکان رسیدن تابش نور خورشید به سطح آب و بهبود گردش طبیعی لایههای آب را دارد. از زمان راهاندازی، دادههای شناورهای آزمایشی نشان میدهند کیفیت آب نیز رو به بهبود است. همچنین مشاهده شده است که پرندگان آبزی روی شناورها لانهسازی کردهاند و جمعیت ماهیان در نزدیکی وزنههای تعادلی کیلمانند تجمع پیدا کرده است. این وزنهها که در زیر پنلها قرار دارند، نقش تثبیتکننده دارند و اگر پنلها به دلیل باد یا امواج متمایل شوند، آنها را به حالت عمودی بازمیگردانند.
پایداری فنی این سیستم در نخستین هفتههای بهرهبرداری ثبت شده و شرکت معتقد است این سیستم برای هر منبع آب مصنوعی دائمی با عمق حداقل ۱.۶ متر بهویژه برای دریاچههای معادن شن و ماسه که قوانین استفاده از سطح آب در آنها رعایت شده، مناسب است. مشتریان هدف سیستم جدید شامل شرکتهایی با مصرف برق بالا یا برنامههای الکتریفیکاسیون هستند، چراکه سیستم حاضر موجب بهینهسازی مصرف انرژی و سودآوری بیشتر میشود. این پروژه نمونهای پیشرو در استفاده بهینه از فضا و منابع آب برای تولید انرژی پاک در آلمان به شمار میرود.