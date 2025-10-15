هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره مازاد عرضه نفت
آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با مازاد عرضه بیسابقهای روبهرو خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد که بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با مازاد عرضه بزرگی روبهرو خواهد شد؛ وضعی که میتواند قیمتها را زیر فشار قرار دهد و توازن عرضه و تقاضا را به هم بزند.
آژانس بینالمللی انرژی روز سهشنبه (۲۲ مهر) اعلام کرد که مازاد عرضه ممکن است تا سقف ۴ میلیون بشکه در روز برسد؛ رقمی که معادل حدود ۴ درصد از تقاضای جهانی است و بسیار بیشتر از برآوردهای دیگر تحلیلگران بهشمار میآید.
این رقم نسبت به پیشبینی ماه گذشته این نهاد که حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود، افزایش یافته است.
لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) و رقیبان خارج از این ائتلاف در حالی ادامه دارد که تقاضا همچنان ضعیف باقی مانده است.
اوپکپلاس پس از تصمیم هشت عضو اوپکپلاس برای لغو سریعتر برخی کاهشهای عرضه، نفت خام بیشتری به بازار اضافه میکند. این عرضه اضافه به نگرانیها درباره مازاد عرضه دامن زده و در سال جاری میلادی بر قیمتها فشار وارد کرده است.
بر اساس گزارش ماهانه آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی ۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین این نهاد (۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز) بیشتر است، همچنین انتظار میرود در سال آینده، عرضه جهانی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز دیگر افزایش یابد.
در مقابل آژانس بینالمللی انرژی برآورد خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی را به ۷۱۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است که نسبت به برآورد پیشین روزانه ۳۰ هزار بشکه کاهش نشان میدهد.
رشد اندک مصرف نفت در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶
این نهاد اعلام کرد که مصرف نفت در ادامه سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان پایین خواهد ماند و در هر دو سال روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش خود آورده که این رشد بسیار پایینتر از روند تاریخی است، زیرا مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و برقی شدن حملونقل سبب کاهش شدید مصرف نفت میشود.
برآوردهای تقاضای آژانس بینالمللی انرژی در پایینترین سطح محدوده صنعت قرار دارد، زیرا این نهاد انتظار دارد گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر سریعتر از برآوردهای دیگر ازجمله اوپک رخ دهد.
در همین حال، اوپک روز دوشنبه (۲۱ مهر) در تازهترین گزارش خود برآوردش مبنی بر افزایش تقاضای روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای در سال جاری میلادی را حفظ کرد؛ رقمی که حدود دو برابر پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی است.
اوپک اعلام کرد که عملکرد اقتصاد جهانی همچنان مطلوب است.
افزایش عرضه روزانه ۵.۶ میلیون بشکهای نفت در سپتامبر ۲۰۲۵
آژانس بینالمللی انرژی همچنین اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است که از این مقدار، اوپکپلاس ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه را به خود اختصاص داده است.
در نشانهای دیگر از عرضه اضافه، این نهاد گزارش داد که حجم عرضه دریایی نفت در ماه سپتامبر ۱۰۲ میلیون بشکه افزایش یافته است که بزرگترین رشد از زمان بحران شیوع ویروس کرونا را نشان میدهد و بخشی از آن به افزایش تولید خاورمیانه مربوط میشود.
آژانس اعلام کرد که افزون بر اوپکپلاس، رشد عرضه در سال آینده از سوی تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف مانند آمریکا، کانادا، برزیل و گویان نیز ادامه خواهد داشت.
دیدگاه آژانس بینالمللی انرژی درباره مازاد عرضه بسیار فراتر از برآوردهای دیگر است.
نظرسنجی رویترز از تحلیلگران در ماه سپتامبر نشان داد بازار ممکن است در سال ۲۰۲۶ با مازاد عرضه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز روبهرو شود.
در مقابل، اوپک انتظار دارد عرضه جهانی نفت در سال آینده با تقاضا مطابقت داشته باشد، زیرا نرخ رشد بسیار کندتری از سوی کشورهای خارج از ائتلاف اوپکپلاس و تقاضای قویتر را پیشبینی میکند.