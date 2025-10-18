یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
جزئیات پروژه اکتشاف نفت و گاز در اردبیل و نقطه مرزی خلیجفارس
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از وجود چشمههای نفتی در اردبیل و همچنین آغاز عملیات لرزهنگاری در ناحیه مرزی با عربستان، کویت، امارات و بحرین خبر داد.
سیدمحیالدین جعفری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جزئیات پروژههای اکتشاف نفت و گاز در کشور اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اکتشافی در ۲۶ استان کشور از جمله مناطق زاگرس، دزفول شمالی و جنوبی، لرستان، فارس، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمانشاه، ایلام، بوشهر در حال انجام است.
وی افزود: در استان اردبیل، عملیات لرزهنگاری دوبعدی و سهبعدی در حال انجام است. وجود چشمههای نفتی در این منطقه و تولید نفت در کشور آذربایجان، امید برای کشف میادین جدید در این ناحیه مرزی را افزایش میدهد. علاوه بر این مناقصهای برای اجرای عملیات لرزهنگاری دوبعدی و سهبعدی در ناحیه پارسآپادانا در خلیجفارس در ناحیه مرزی با عربستان، کویت، امارات و بحرین آغاز شده که حدود ۱۰ درصد از این پهنه را پوشش میدهد.
اوضاع حفاری چاهها
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: در کل برداشت لرزهنگاری دو بعدی و سهبعدی در ۴ نقطه کشور در حال انجام است برای ۴ نقطه دیگر هم تا پایان سال پیمانکار مشخص خواهد شد، همه اینها پیشرفت خوبی دارند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۴ حلقه چاه در حال حفاری و یک چاه در مرحله تست قرار داریم، امیدواریم تا پایان سال باز هم اخبار خوب اکتشاف را داشته باشیم.
جعفری تصریح کرد: پیشرفت حفاری در دو چاه به انتها رسیده و یک چاه در حال تست و دیگری در حال جابجایی است ۲ چاه جدید در رگسفید و جهرم شروع به حفاری کرده و در آغاز عملیات حفاری قرار داریم، در چاه تخته در حال تست هستیم، چاه رامشیر در حال اتمام است، تمامی این پروژهها وقتی به پایان برسند دکلها را به نقاط جدیدی اعزام میکنیم.
استقرار ۶ دکل در منابع نفتی و گازی کشور
وی گفت: در حال حاضر ۳ دکل روی منابع گازی و ۳ دکل را روی منابع نفتی متمرکز کردهایم.
پروژههای برونمرزی اکتشاف
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره پروژههای برونمرزی اکتشاف توضیح داد: در دیگر کشورها پروژه اکتشافی نداریم اما بحث آموزش را در کشورهای همسایه داریم، باتوجه به تجربه و تخصص در حوزه اکتشاف؛ سال گذشته به زمینشانسان و مهندسین کشور تاجیکستان آموزشهایی ارائه دادیم، در دیدار دو ماه گذشته وزیر انرژی افغانستان با وزیر نفت کشورمان نیز این کشور درخواست آموزش اکتشاف را داشت؛ احتمالا تا ماه جاری مذاکراتی داریم که در حوزه آموزش به این کشورها خدمات ارائه میدهیم.
در نقاط مرزی تعارض منافع نداریم
وی درباره احتمال تعارض منافع در پروژههای اکتشافی در نقاط مرزی کشور گفت: تداخل منافع ممکن است داشته باشیم اما پیچیدگی نداریم، در حال حاضر در میادین مرزی غرب کشور برداشت میکنیم و عملیات اکتشاف با چند کشور انجام میدهیم، در دریا با ۵ کشور برداشت خواهیم داشت اما تعارض نداریم.
نیاز به افزایش دکل
جعفری درباره نیاز به افزایش دکل در برنامههای اکتشافی تاکید کرد: دکل ابزار مهم کار در هر سه حوزه تولید، توسعه و اکتشاف است، برای اکتشاف و توسعه و اورهال چاههای تولیدی به دکل نیاز داریم و لازم است که تعداد آنها افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: شرکت نفت در حال سرمایهگذاری در این حوزه است که تعدادی دکل خریداری کند، سرمایهگذاران هم همکاری میکنند که دکل جدید وارد کنند و این نیاز کشور است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: ما برای اکتشاف ۵ دکل خشکی و یک دکل هم در دریا نیاز داریم که از طریق مناقصه سرمایهگذاری میکنیم.
تحریم تاثیری ندارد
وی درباره تاثیر تحریم بر پروژههای اکتشافی گفت: اکتشاف کاری مغزافزاری است تا سختافزاری. در حال حاضر دکل و تجهیزات داخل کشور موجود است و مواد و کالا نیز تامین میشود بیشتر پروژهها مربوط به نیروی انسانی است که مطالعات مهندسی انجام میدهد.