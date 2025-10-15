بانک صادرات ایران در حمایت از مستأجران، بیش از 9400 وام ودیعه مسکن پرداخت کرد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند جامعه انجام شده و بخش قابل توجهی از مستأجران کم‌درآمد در سراسر کشور از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

در میان این تسهیلات، ۲ هزار و ۱۲۲ فقره وام ودیعه مسکن در قالب طرح‌های ویژه از جمله ودیعه مسکن فرزند سوم به بالا، تسهیلات خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، و وام‌های ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت شده است. همچنین ۷ هزار و ۳۱۹ فقره وام دیگر در قالب طرح اقدام ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر با تمرکز بر سیاست‌های عدالت‌محور و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد، وام ودیعه مسکن را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود معیشت خانوارها در اولویت قرار داده است.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

بانک صادرات ایران با تکیه بر تجربه، شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، همچنان در کنار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر قرار دارد و در نیمه دوم سال جاری نیز با برنامه‌ریزی‌های تازه، روند اعطای تسهیلات حمایتی را با سرعت و گستره بیشتری ادامه خواهد داد.

