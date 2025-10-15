خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴؛

بانک صادرات ایران در حمایت از مستأجران، بیش از 9400 وام ودیعه مسکن پرداخت کرد

بانک صادرات ایران در حمایت از مستأجران، بیش از 9400 وام ودیعه مسکن پرداخت کرد
کد خبر : 1700384
لینک کوتاه کپی شد.

بانک صادرات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با هدف پشتیبانی از طرح‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی در حوزه مسکن و حمایت از مستأجران، بیش از ۹ هزار و ۴۴۱ فقره وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۱۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند جامعه انجام شده و بخش قابل توجهی از مستأجران کم‌درآمد در سراسر کشور از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

در میان این تسهیلات، ۲ هزار و ۱۲۲ فقره وام ودیعه مسکن در قالب طرح‌های ویژه از جمله ودیعه مسکن فرزند سوم به بالا، تسهیلات خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، و وام‌های ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت شده است. همچنین ۷ هزار و ۳۱۹ فقره وام دیگر در قالب طرح اقدام ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر با تمرکز بر سیاست‌های عدالت‌محور و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد، وام ودیعه مسکن را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود معیشت خانوارها در اولویت قرار داده است.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و مشاغل خانگی پرداخت کرده است.

بانک صادرات ایران با تکیه بر تجربه، شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، همچنان در کنار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر قرار دارد و در نیمه دوم سال جاری نیز با برنامه‌ریزی‌های تازه، روند اعطای تسهیلات حمایتی را با سرعت و گستره بیشتری ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ