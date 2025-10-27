رشد پیوسته تراز تجاری در منطقه آزاد ماکو

به گزارش ایلنا؛ دربازه زمانی سه‌ساله منتهی به مهر ماه ۱۴۰۴، تراز تجاری "منطقه آزاد ماکو" روندی صعودی و پایدار را تجربه کرده است. داده‌های منتشر شده از عملکرد تجاری این منطقه نشان می‌دهد که فاصله میان صادرات و واردات هر سال بیش از گذشته و به نفع صادرات افزایش یافته و این موضوع حکایت از تقویت ظرفیت‌های تولیدی و گسترش بازارهای هدف دارد.

افزایش مداوم صادرات و کنترل واردات

بر پایه آمار رسمی، ارزش صادرات منطقه آزاد ماکو از ۱۲۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ و سپس به بیش از ۱۸۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که میزان واردات در منطقه آزاد ماکو به ترتیب در شش ماهه سال ۱۴۰۱ رقمی به ارزش ۱۱ میلیون دلار، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ ۲۷.۷۷ میلیون دلار و در شش ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۸۹ میلیون دلار رسیده است، همچنین ۲۹ میلیون دلار نیز در نیمه ابتدائی سال ۱۴۰۴ از این منطقه واردات صورت گرفته است.

نیمه نخست ۱۴۰۴؛ ادامه مسیر رو به رشد

بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که صادرات از منطقه آزاد ماکو به ۵۹ میلیون دلار رسیده و واردات در سطح ۲۹ میلیون دلار قرار دارد؛ به این ترتیب تراز تجاری مثبت ۳۰ میلیون دلاری در نیمه نخست سال ثبت شده است. این عدد نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های تجاری، ایران توانسته تراز مثبت خود را حفظ کند.

به‌طور کلی، تراز تجاری ماکو از مهر ماه ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۴ تصویری روشن از بهبود وضعیت صادراتی این منطقه ارائه می‌دهد. این روند افزایشی اگر با سیاست‌های پایدار و حمایت از بخش تولید همراه شود، می‌تواند در سال‌های پیش‌رو به تقویت جایگاه اقتصادی ایران در بازارهای جهانی بینجامد.

انتهای پیام/