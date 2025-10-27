خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهش صادراتی ماکو در سالهای متوالی؛

رشد پیوسته تراز تجاری در منطقه آزاد ماکو

رشد پیوسته تراز تجاری در منطقه آزاد ماکو
کد خبر : 1700361
لینک کوتاه کپی شد.

ارزش صادرات منطقه آزاد ماکو از ۱۲۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ و سپس به بیش از ۱۸۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

به گزارش ایلنا؛ دربازه زمانی سه‌ساله منتهی به مهر ماه ۱۴۰۴، تراز تجاری "منطقه آزاد ماکو"  روندی صعودی و پایدار را تجربه کرده است. داده‌های منتشر شده از عملکرد تجاری این منطقه نشان می‌دهد که فاصله میان صادرات و واردات هر سال بیش از گذشته و به نفع صادرات افزایش یافته و این موضوع حکایت از تقویت ظرفیت‌های تولیدی و گسترش بازارهای هدف دارد.

افزایش مداوم صادرات و کنترل واردات
بر پایه آمار رسمی، ارزش صادرات منطقه آزاد ماکو  از ۱۲۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ و سپس به بیش از ۱۸۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که  میزان واردات در منطقه آزاد ماکو به ترتیب در شش ماهه سال ۱۴۰۱ رقمی به ارزش ۱۱ میلیون دلار، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲  ۲۷.۷۷ میلیون دلار و در شش ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۸۹ میلیون دلار رسیده است، همچنین ۲۹ میلیون دلار نیز در نیمه ابتدائی سال ۱۴۰۴ از این منطقه واردات صورت گرفته است.
 
نیمه نخست ۱۴۰۴؛ ادامه مسیر رو به رشد
بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که صادرات از منطقه آزاد ماکو  به ۵۹ میلیون دلار رسیده و واردات در سطح ۲۹ میلیون دلار قرار دارد؛ به این ترتیب تراز تجاری مثبت ۳۰ میلیون دلاری در نیمه نخست سال ثبت شده است. این عدد نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های تجاری، ایران توانسته تراز مثبت خود را حفظ کند.
 
به‌طور کلی، تراز تجاری ماکو  از مهر ماه ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۴ تصویری روشن از بهبود وضعیت صادراتی این منطقه ارائه می‌دهد. این روند افزایشی اگر با سیاست‌های پایدار و حمایت از بخش تولید همراه شود، می‌تواند در سال‌های پیش‌رو به تقویت جایگاه اقتصادی ایران در بازارهای جهانی بینجامد.
 
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ