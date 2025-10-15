به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۲۳ مهر) در پی هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره مازاد عرضه در سال آینده میلادی و تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین کاهش یافت؛ این وضع می‌تواند تقاضای جهانی را زیر فشار قرار دهد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۲۵ دقیقه بامداد روز چهارشنبه به‌وقت گرینویچ با ۲۱ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۱۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۶ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، ۵۸ دلار و ۵۴ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) پیش‌بینی کرد که بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی تا سقف روزانه ۴ میلیون بشکه و رقمی فراتر از برآوردهای پیشین با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شود، در حالی که هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) در حال لغو کاهش عرضه داوطلبانه و رقیبان خارج از این ائتلاف هم در حال افزایش تولید نفت هستند و تقاضا همچنان ضعیف باقی مانده است.

امریل جمیل، تحلیلگر ارشد نفت در گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، بیان کرد: بازار نفت در بحبوحه سیگنال‌های متناقض تقاضا، بر مازاد عرضه تمرکز دارد، کاهش خطرها و تشدید تنش‌های تجاری هم فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

اختلاف تجاری بین آمریکا و چین، دو مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، در هفته گذشته دوباره شعله‌ور شده است. هر دو کشور هزینه‌های بندری اضافی را بر کشتی‌هایی که محموله‌ها را بین خود حمل می‌کنند، اعمال کرده‌اند؛ اقدامی که هزینه‌های تجارت را افزایش داده، جریان حمل‌ونقل را مختل کرده و احتمالاً تولید اقتصادی را کاهش خواهد داد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی (IG)، بیان کرد: تمرکز بر تشدید اخیر تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و خطرهایی که برای اقتصاد جهانی به همراه دارد، ادامه خواهد یافت.

تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان پس از آن افزایش یافت که چین هفته گذشته از گسترش گسترده کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب خبر داد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، تهدید کرد که از یکم نوامبر (دهم آبان ۱۴۰۴) تعرفه‌های کالاهای چینی را به ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد و محدودیت‌های صادرات نرم‌افزار را تشدید خواهد کرد.

یانگ آن، تحلیلگر مؤسسه هایتونگ فیوچرز (Haitong Futures)، بیان کرد: فراتر از روابط تجاری واشینگتن و پکن و پیشرفت مذاکرات، کلید قیمت نفت اکنون مقدار مازاد عرضه است که در تغییرات ذخیره‌سازی‌های جهانی بازتاب داده می‌شود.

برای بررسی تقاضای داخلی آمریکا، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های هفتگی ذخیره‌سازی‌های نفت و سوخت هستند.

نظرسنجی اولیه نشان داد که انتظار می‌رود ذخیره‌سازی‌های نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به دهم اکتبر (۱۸ مهر) حدود ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافته باشد، در حالی که ذخیره‌سازی‌های بنزین و فرآورده‌های تقطیری احتمالاً کاهش یافته است.

گزارش هفتگی صنعت از مؤسسه نفت آمریکا قرار است ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر روز چهارشنبه (۲۳ مهر) به‌وقت شرق آمریکا (۲۰ و ۳۰ دقیقه به‌وقت گرینویچ) منتشر شود.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز پنجشنبه (۲۴ مهر) به‌وقت شرق آمریکا (۱۴ و ۳۰ دقیقه به‌وقت گرینویچ) منتشر خواهد شد.

هر دو گزارش به‌دلیل تعطیلات روز کُلمب/ روز مردم بومی در روز دوشنبه (۲۱ مهر)، یک روز به تعویق افتاده‌اند.

