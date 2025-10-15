خبرگزاری کار ایران
عضو انجمن صنایع ریلی ایران:

فاینانس چینی پروژه ریلی ٩٠٠ میلیون یورویی رسماً آغاز شد

عضو انجمن صنایع ریلی ایران از آغاز فاینانس چینی‌ها در پروژه ۶٠٣ دستگاه واگن خبر داد و گفت: بهمن ماه امسال اولین محموله CVU از چین وارد کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد رجبی، عضو انجمن صنایع ریلی ایران و قائم مقام واگن سازی تهران در نشست خبری امروز از اجرای فاینانس ٩٠٠ میلیون یورویی فاینانس چین برای تولید واگن خبر داد و گفت: اولین محموله CVU بهمن ماه از چین وارد کشور می‌شود. 

وی ادامه داد: مونتاژ و آماده سازی ١۵۴٠ واگن موجود متروی تهران توسط واگن سازی تهران انجام و تولید شده است و این شرکت جزو شرکت‌های دانش بنیان کشور بوده و تمام پایانه‌های تعمیراتی را بر عهده گرفته است. 

قائم مقام واگن سازی تهران با اشاره به تعیین تکلیف پروژه ۶٠٣ دستگاه واگن مترو اظهار داشت: این پروژه از طریق فاینانس چین در سال ١۴٠١ و ١۴٠٢ آغاز شد و هر چند مدتی متوقف شده بود اما این پروژه را توانستیم با ترفندهای بسیار ویژه در شرایط تشدید تحریم‌ها احیا کنیم و در هفته گذشته با دستور رییس جمهور این پروژه رسماً پایدار شد. 

رجبی با اشاره به جزییات این پروژه تاکید کرد: ارزش این پروژه ۶٠٣ دستگاه واگن ٩٠٠ میلیون یورو بوده که ٨۵ درصد آن با فاینانس چین انجام می‌شود و این تامین مالی را در شرایط سخت تحریمی با همکاری چینی‌ها انجام دادیم.

وی افزود: ١٧ دستگاه CVU ‌را چینی‌ها بر عهده گرفتند و اولین محموله آن بهمن ماه وارد کشور خواهد شد.۵۵ درصد این محصولات این پروژه ایرانی خواهد بود و بوژی‌ها در ایران ساخته می‌شود.

انتهای پیام/
