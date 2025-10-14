نایبرئیس هیئتمدیره بانک در بازدید از واحدهای تولیدی استان همدان عنوان کرد:
تعامل بانک صادرات ایران با بخش تولید و کارآفرینان، راهبردی و مستمر است
مهدی اقبالیراد، نایبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران از واحدهای تولیدی استان همدان بازدید و بر گسترش همکاریهای بانکی، تمرکز حسابها و استفاده از ظرفیتهای مالی و مشاورهای بانک صادرات ایران برای تقویت بخش تولید کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مهدی اقبالیراد ضمن بازدید از شرکتهای «موکت همدان»، «صنایع غذایی سحر» و «بینا رزن»، در دیدار با مدیران این واحدهای تولیدی، بر راهبرد بانک صادرات ایران در حمایت مستمر از کارآفرینان و واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: بانک صادرات ایران خود را شریک و همراه مجموعههای تولیدی میداند و تأمین مالی طرحهای صنعتی را بخشی از مأموریت ملی خود در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تلقی میکند.
وی در دیدار با مدیرعامل شرکت «موکت همدان» ضمن قدردانی از مدیریت دانشمحور این مجموعه، تخصص و نوآوری را عامل اصلی پایداری تولید و اشتغال در کشور دانست و بر استفاده واحدهای تولیدی از خدمات متنوع بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد.
در این دیدار، علیمردان شیبانی مدیرعامل شرکت موکت همدان نیز با قدردانی از رویکرد حمایتی بانک صادرات ایران، این بانک را «قطب پیشرو در حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزایی» خواند.
اقبالیراد در ادامه، از مجموعه بزرگ «صنایع غذایی سحر همدان» و شرکتهای زیرمجموعه آن از جمله الوند یاران سحر، نیوشه سحر، شکوفه سحر، شبنم سحر و همکار سحر بازدید کرد. این مجموعه با بیش از ۱۵۰۰ نفر نیروی انسانی، از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی کشور است.
اقبالیراد در دیدار با مدیران این شرکت گفت: بانک صادرات ایران نهتنها یک نهاد مالی، بلکه مشاور اقتصادی قابل اعتماد برای بنگاههای اقتصادی است و با ارائه طرحهای نوین اعتباری، تسهیلات و خدمات الکترونیکی، مسیر رشد و توسعه تولیدکنندگان را هموار میکند.
مسعود توتونچیان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از این تعامل، بر همکاریهای گستردهتر با بانک صادرات ایران تأکید کرد.
نایبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران در ادامه برنامهها، از شرکت «بینا رزن»، تولیدکننده انواع پودرهای لبنی و غیرلبنی بازدید کرد و با بررسی ظرفیتهای تولیدی این مجموعه گفت: بانک صادرات ایران با ابزارهایی چون اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه از طرحهای توسعهای شرکتهای تولیدی پشتیبانی میکند و در کنار فعالان اقتصادی کشور میماند.
در این دیدار، مهندس غفاری مدیرعامل شرکت بینا رزن نیز با تقدیر از رویکرد حمایتی بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران را شریک واقعی تولید میدانیم و همکاری با این بانک بزرگ را افتخاری برای مجموعه خود میشماریم.
قدردانی از کارکنان بانک صادرات ایران در استان همدان
در پایان سفر، نایبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران با حضور در شعب همدان (کد ۵۱)، آزادی (کد ۹۵۲)، بلوار بهشت (کد ۱۳۶۰) و رزن (کد ۱۰۶۸)، از نزدیک در جریان فعالیتهای کارکنان این بانک در شعب قرار گرفت.
وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان، بر اهمیت تعامل سازنده با واحدهای تولیدی، ارتقای کیفیت خدمات، جذب منابع پایدار و تقویت جایگاه بانک صادرات ایران در استان تأکید کرد.