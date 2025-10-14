به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی و جمعیتی استان تهران گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در استان، رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه شهرهاست که منجر به افزایش قابل‌توجه برق‌های غیرمجاز شده است. متأسفانه به علت عدم وجود مجوزهای قانونی در برخی از این مناطق، واگذاری انشعاب رسمی به آن‌ها وجود ندارد و این موضوع از نظر فنی و ایمنی آسیب‌هایی جدی به شبکه برق وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود:در حال حاضر حدود ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز در حاشیه شهرهای استان تهران وجود دارد که به‌طور میانگین هر یک حدود دو کیلووات مصرف دارند؛ به عبارتی، نزدیک به ۱۲۰ مگاوات برق غیرمجاز در شبکه استان مصرف می‌شود. این میزان نه‌تنها موجب فشار بر شبکه است، بلکه باعث کاهش درآمدهای شرکت و ایجاد ناترازی در منابع مالی نیز می‌شود.مهندس بکلو با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با این موضوع اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی اقدام به شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز کرده است، اما این تنها یک راهکار موقت است. راهکار اصلی، تصویب مجدد بند قانونی مربوط به ساماندهی مشترکان غیرمجاز در قانون بودجه است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، انشعاب رسمی واگذار کنیم.

وی در ادامه با اشاره به روند هوشمندسازی شبکه برق استان تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۴۰ هزار کنتور هوشمند در استان نصب شده و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، این رقم به ۳۰۰ هزار کنتور افزایش یابد. این طرح، به‌ویژه برای مشترکان پرمصرف، نقش مهمی در مدیریت مصرف و پایش دقیق انرژی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین از برنامه‌های جدید در زمینه توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیته انرژی استان و حمایت استاندار محترم، مقرر شده است شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، تا سه ماه آینده نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات را بر بام ۱۲۰۰ مدرسه احداث کند. تجهیزات موردنیاز شامل پنل‌ها، سازه‌ها و اینورترها تهیه شده و در انبار شرکت موجود است.

وی افزود: همچنین حدود ۲۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس در استان اختصاص یافته است که بخشی از پروژه‌ها آغاز شده و بخشی دیگر در مرحله شروع است. هدف‌گذاری ما این است که تا پیک مصرف سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی جدید وارد مدار شود.

وی بر نقش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در تحقق اهداف کلان صنعت برق کشور تأکید کرد و گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه و ساماندهی مصرف سه محور اصلی برنامه‌های ما برای ایجاد شبکه‌ای پایدار، ایمن و سازگار با محیط‌زیست است.

