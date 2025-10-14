خبرگزاری کار ایران
ماینرهای غیرمجاز عامل افزایش ۲ هزارمگاواتی بار پایه شبکه برق کشور

کد خبر : 1700126
لینک کوتاه کپی شد.

محمد اله‌داد مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزدارایی شرکت توانیر با اشاره به افزایش ۲ هزار مگاواتی بار پایه شبکه برق ناشی از ماینرهای غیرمجاز، از مصرف سالانه ۲۰ میلیارد کیلوواتساعت در این بخش با احتساب بار سرمایشی خبر داد که ۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را به تاراج می‌برد.

به گزارش ایلنا از توانیر، گردهمایی با هدف بررسی چالشها و دستاوردهای برخورد با مراکز غیرمجاز تولید رمزارز و با حضور معاونان و مدیران ارشد شرکت توانیر، مجریان رمزارز و مدیران دفاتر حقوقی و حراست شرکتهای توزیع از سوی مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر برگزار شد.

محمد اله‌داد در این گردهمایی با اشاره به تاثیر ۵۰۰ مگاواتی یک نیروگاه ۲ هزار مگاوات خورشیدی در بار پایه، از نقش ماینرهای غیرمجاز در افزایش ۲ هزار مگاوات به بار پایه مصرفی خبر داد که با احتساب بار سرمایشی، سالانه حدود ۲۰ میلیارد کیلوواتساعت برق مصرف به شبکه تحمیل می کند.

وی این میزان مصرف را ۴۰ برابر مجموع صادرات برق کشور در سال گذشته (۵۰۰ میلیون کیلوواتساعت با نرخ ۹ تا ۱۰ سنت) عنوان کرد که از تاراج و هدر رفت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور طی یکسال حکایت دارد.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر متوسط توان مصرفی هر ماینر را حدود ۳.۵ کیلوواتساعت ذکر کرد که ماهانه ۲۵۰۰ کیلوواتساعت، معادل مصرف سالانه یک خانوار، برق مصرف می کند.

اله‌داد با اشاره به ارسال ۴۰ هزار گزارش مردمی به سامانه پیامکی شناسایی ماینرهای غیرمجاز (سراغ) با سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، بر اولویت رسیدگی به گزارشهای این سامانه تاکید و تکلیف شرکتهای توزیع نسبت به پرداخت پاداش عوامل شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز تا پایان مهر ماه جاری را یادآور شد.

مجری طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمز دارایی توانیر از شرکتهای توزیع برق خواست علاوه بر پیگیری گزارشهای ارسالی، ظرفیتهای فنی شرکت را برای کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز، به طور کامل به کار بگیرند.

وی همچنین پرداخت پاداش به عوامل کشف و شناسایی مراکز تولید رمزدارایی که به جای استفاده از برق غیر مجاز، از سوخت گاز یا سوخت مایع و ژنراتور استفاده می کنند را نیز مورد تاکید قرار داد.

در این مراسم معاون هماهنگی توزیع توانیر مصرف بی‌رویه را از عوامل ناترازی تولید و مصرف برق عنوان و با اشاره به رشد بی‌سابقه مصرف برق در برخی از مناطق به ویژه در نقاط روستایی، اظهار داشت: الزامی برای تقویت شبکه در این مناطق و تامین برق مشترکی که بیش از ۵ برابر معمول برق مصرف می کند، وجود ندارد و شرکتهای توزیع که با رشد نامتعارف مصرف مواجه هستند باید دلایل را شناسایی و به طور جدی با متخلفان برخورد کنند. 

