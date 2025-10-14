بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه آهن رشت- آستارا

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، امروز سه شنبه بیست و دوم مهرماه، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان به همراه الکسی اورچوک معاون نخست وزیر روسیه و شاهین مصطفی‌یف معاون نخست وزیر آذربایجان، از پروژه پروژه راه آهن رشت- آستارا بازدید کردند.

عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، در خصوص بازدیدها و مذاکراتی که امروز از بندر آستارا و پروژه راه آهن رشت-آستارا انجام شد، با بیان اینکه در حال حاضر بار انداز بندر آستارا ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تصریح کرد: برنامه جدی وزارت راه و شهرسازی و راه آهن کشور آذربایجان، تکمیل این بارانداز است.

به گفته خطیبی، از دیگر موضوعاتی که امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت موضوع راه آهن رشت-آستارا بود.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در پروژه راه‌آهن رشت-آستارا دو موضوع را دنبال می کند که شامل تملک اراضی در این مسیر ریلی و مذاکرات با طرف روسی است. در خصوص تملک اراضی که در تعهد جمهوری اسلامی ایران است، مقرر شده تملک تا پایان سال انجام شود. در بخش تملک اراضی برای تکمیل راه‌آهن رشت -آستارا تاکنون ۸۳ کیلومتر مسیر تملک شده است.

خطیبی با تاکید بر اینکه مذاکرات با روسیه را دنبال می‌کنیم، افزود: از مسیر تملک شده تاکنون حدود ۳۴ کیلومتر تحویل روسیه شده است. برای باقیمانده مسیر نیز آمادگی تحویل وجود دارد.

وی گفت: روس‌ها برای مطالعات تکمیلی مشغول به کار هستند و کارهای نقشه برداری و احیای مسیر را برعهده دارند.