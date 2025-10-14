خبرگزاری کار ایران
ورود سرمایه‌گذاران خارجی با آزادسازی واردات شمش طلا به مرکز مبادله
کد خبر : 1700002
بانک مرکزی از واردات چهار میلیون دلار شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه آن در مرکز مبادله خبر داد.

به گزارش  ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طبق اعلام مرکز مبادله ایران، عرضه این شمش‌های طلای استاندارد وارداتی پیرو مصوبه اخیر هیأت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است.

بر این اساس، واردات طلا به صورت شمش استاندارد، بدون نیاز به «ثبت سفارش» اما با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری بر اساس منابع بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی، امکان‌پذیر خواهد بود.

در همین راستا، طی هفته‌های اخیر دو سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های صنعت فولاد و همچنین سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به واردات شمش طلای استاندارد به ارزش چهار میلیون دلار و فروش آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده اند.

شایان ذکر است، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به زودی حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد جدید توسط سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شده و در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش خواهد رسید.

