افزایش تولید نفت روسیه در سپتامبر طبق دادههای اوپک
تولید نفت روسیه بر اساس دادههای گزارش ماهانه اوپک با وجود افزایش در سپتامبر ۲۰۲۵ همچنان پایینتر از سهمیه تعیینشده در چارچوب توافق اوپکپلاس باقی ماند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که روز دوشنبه (۲۱ مهر) منتشر شد، نشان داد تولید نفت روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۹ میلیون و ۳۲۱ هزار بشکه در روز رسیده است که حکایت از افزایش ۱۴۸ هزار بشکهای نسبت به ماه اوت دارد، در حالی که تولیدکنندگان عضو ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) به روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه ادامه میدهند.
با این حال تولید ثبتشده روسیه همچنان کمتر از سهمیه تعیینشده روزانه ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار بشکهای برای سپتامبر در چارچوب توافق اوپکپلاس بود.
هشت عضو اوپکپلاس اهداف تولید نفت خود را در سال جاری میلادی بیش از روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی افزایش دادهاند.
این تغییر سیاست پس از چند سال کاهش تولید، با هدف پش گرفتن سهم بازار از رقیبانی مانند تولیدکنندگان شیل آمریکا طراحی شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، در هفته منتهی به ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) اعلام کرد که این کشور بهتدریج در حال افزایش تولید نفت خود است.
اوپک در همین گزارش ماهانه اعلام کرد که تولید نفت قزاقستان در سپتامبر با کاهش روزانه ۲۶ هزار بشکهای به یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه رسید؛ رقمی که همچنان بالاتر از سهمیه یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکهای تعیینشده برای این کشور در چارچوب اوپکپلاس است.
قزاقستان بهدلیل افزایش تولید در میدان نفتی تنگیز به رهبری شرکت شورون، بزرگترین میدان نفتی این کشور، یکی از اصلیترین اعضایی بوده است که از توافق تولید اوپکپلاس عقب ماندهاند.