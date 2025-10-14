مناقشات نظامی تهدید جدی برای امنیت غذایی در جهان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرخ طایرو، نماینده سازمان فائو در ایران در نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر که امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، با اشاره به عمر ۸۰ ساله سازمان فائو، گفت: طی این سال‌ها تلاش این سازمان گردهم آوردن کارشناسان در حوزه امنیت غذایی بوده و برای تأمین غذا تمام جهانیان تلاش کرده است.

وی با بیان اینکه جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر رسیده و توانسته‌ایم با علم و کشاورزی مدرنیزاسیون شده تولید غذا را افزایش دهیم، ادامه داد: پیش‌بینی کارشناسان این است که کره زمین می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد نفر را تغذیه کند.

وی افزود: حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان از عدم تغذیه مناسب در رنج بودند و این افراد امروز با تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی به ۸۲۸ میلیون نفر کاهش یافته است.

نماینده سازمان فائو در ایران با اشاره به برخی مشکلات در تأمین امنیت غذایی جهان، گفت: همچنان شاهدیم که بخشی از جمعیت جهان وضعیت خوبی در امنیت غذایی ندارند که به تغییرات اقلیمی و خشکسالی برمی‌گردد؛ اما تهدید جدی امنیت غذایی در جهان از جانب مناقشات نظامی است.

وی با اشاره به شعار روز جهانی غذا، گفت: "دست در دست یکدیگر و حرکت به سوی آینده بهتر" این شعار نشان می‌دهد برای تحقق این امر مهم فقط با همکاری نزدیک بخش‌های مختلف جهانی ممکن است. البته در این مسیر نقش زنان روستایی و عشایری در امنیت غذایی غیرقابل انکار است.

طایرو با بیان اینکه امروز کشورهایی از توازن در امنیت غذایی برخوردار هستند که این موضوع را سرلوحه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود قرار داده‌اند، افزود: فائو نگاه ویژه به نقش زنان روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی دارد و در این راستا با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین بذر مقاوم به تهدیدات زیست‌محیطی در محصولاتی چون پسته، زعفران و خرما همکاری دارد.

