نماینده سازمان فائو در ایران:
مناقشات نظامی تهدید جدی برای امنیت غذایی در جهان است
نماینده سازمان فائو در ایران با اشاره به تهدید امنیت غذایی در جهان به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی، گفت: تهدید جدی تأمین امنیت غذایی جهان از سوی مناقشات نظامی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرخ طایرو، نماینده سازمان فائو در ایران در نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر که امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، با اشاره به عمر ۸۰ ساله سازمان فائو، گفت: طی این سالها تلاش این سازمان گردهم آوردن کارشناسان در حوزه امنیت غذایی بوده و برای تأمین غذا تمام جهانیان تلاش کرده است.
وی با بیان اینکه جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر رسیده و توانستهایم با علم و کشاورزی مدرنیزاسیون شده تولید غذا را افزایش دهیم، ادامه داد: پیشبینی کارشناسان این است که کره زمین میتواند بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد نفر را تغذیه کند.
وی افزود: حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان از عدم تغذیه مناسب در رنج بودند و این افراد امروز با تلاشهای سازمانهای بینالمللی به ۸۲۸ میلیون نفر کاهش یافته است.
نماینده سازمان فائو در ایران با اشاره به برخی مشکلات در تأمین امنیت غذایی جهان، گفت: همچنان شاهدیم که بخشی از جمعیت جهان وضعیت خوبی در امنیت غذایی ندارند که به تغییرات اقلیمی و خشکسالی برمیگردد؛ اما تهدید جدی امنیت غذایی در جهان از جانب مناقشات نظامی است.
وی با اشاره به شعار روز جهانی غذا، گفت: "دست در دست یکدیگر و حرکت به سوی آینده بهتر" این شعار نشان میدهد برای تحقق این امر مهم فقط با همکاری نزدیک بخشهای مختلف جهانی ممکن است. البته در این مسیر نقش زنان روستایی و عشایری در امنیت غذایی غیرقابل انکار است.
طایرو با بیان اینکه امروز کشورهایی از توازن در امنیت غذایی برخوردار هستند که این موضوع را سرلوحه برنامهها و سیاستگذاریهای خود قرار دادهاند، افزود: فائو نگاه ویژه به نقش زنان روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی دارد و در این راستا با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین بذر مقاوم به تهدیدات زیستمحیطی در محصولاتی چون پسته، زعفران و خرما همکاری دارد.