از فردا انجام می‌شود؛

آغاز طرح فروش مشارکت در تولید خودرو «پارس نوآ»

طرح فروش مشارکت در تولید خودروی جدید «پارس نوآ» از سوی شرکت پارس‌خودرو از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۵ مهر ادامه دارد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، شرکت پارس‌خودرو با هدف پاسخگویی به تقاضای مشتریان در کلاس خودروهای سدان، طرح فروش مشارکت در تولید خودرو «پارس نوآ» را از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

در این طرح، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com، بدون نیاز به بلوکه کردن وجه در حساب خود، نسبت به پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند. انتخاب نهایی متقاضیان نیز از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام، پیش از آغاز طرح، با مراجعه به سامانه فروش نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

بر پایه این گزارش، خودروی «پارس نوآ» بر اساس پلتفرم محصول تندر ۹۰ توسعه یافته و در مقایسه با نسل پیشین، از نظر راحتی، ایمنی و عملکرد فنی ارتقاء یافته است. طراحی جدید بدنه، بهبود سطح کیفیت و افزایش امکانات رفاهی از دیگر ویژگی‌های این محصول جدید پارس‌خودرو است.

