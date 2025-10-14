در گفتوگو با ایلنا تشریح شد؛
ریزش ۲۰۰ میلیون دلاری بورس!
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریزش ارزش دلاری بازار سرمایه گفت: روند افزایش نرخ ارز باعث شده که ارزش دلاری بازار به مرور کاهش پیدا کند، بطوریکه از ۳۳۰ میلیون دلار به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل رشد اقتصاد و عوامل اقتصادی که منجر به سبزپوشی بازار شده است، گفت: یکی از مشخصهها و دلایل اصلی سبز پوشی بازار، افت پیاپی پس از اردیبهشت ماه سال جاری است. بازار سرمایه نسبت به گمانهزنیهایی ناشی از اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه فعالسازی و مکانیسم ماشه حالت بیش واکنشی داشت و این تحلیلها از لحاظ اقتصادی اثر منفی بر بورس گذاشت و همین حالت باعث شد که شاخص از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز هم که شاخص به بالای ۳ میلیون واحد رسیده، نشان میدهد که بورس از ابتدای سال تا به امروز ۱۰ درصد بازدهی داشته است اما هنوز نسبت به پیک شاخص ۸ درصد بازدهی منفی داریم.
این کارشناس بازار سرمایه درباره عومل اقتصادی موثر بر رشد بازار گفت: مهمترین عامل، افزایش نرخ ارز بوده که ارزش جایگزینی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد و همینطور در میان مدت بر روی درآمد حاصل از فروش شرکتهای صارات محور اثرگذار است، هر چند که قیمت تمام شده آنها افزایش پیدا میکند اما به هر حال در میان مدت چربش این روند به سمت افزایش نرخ فروش و نرخ تسعیر نسبت به قیمت تمام شده است.
آقابزرگی افزود: البته همین روند افزایش نرخ ارز باعث شده که ارزش دلاری بازار به مرور کاهش پیدا کند بطوریکه از ۳۳۰ میلیون دلار به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
وی ادامه داد: قاعدتا برخی از شرکتها و صنایع با فعالسازی مکانیسم ماشه آسیب میبینند و مقادیر فروش صادراتی آنها کاهش پیدا میکند اما برخی از صنایع بورسی ما از این تحریمها بهرهمند میشوند چراکه محصول مشابه خارجی به راحتی قابل واردات نخواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال ادامه روند رشد شاخص، اظهار داشت: تداوم روند افزایش شارپی شاخص و قیمتها به میزان دو هفته اخیر، جزو کمترین احتمالات است اما به دلیل مزیت نسبی این بازار به سایر بازارها، بورس برآیند رو به رشد دارد. البته همین الان هم ۱۰ درصد رشد بازدهی نسبت به ۷ ماهه گذشته داشته که نسبت به سایر بازار بسیار عقب است.
وی گفت: با فرض ثابت بدون شرایط اقتصادی و سیاسی با با توجه به تحولات خاورمیانه، احتمالا تنشها کمتر شده و بعید است که گروهی و کشور خلاف این جهت حرکت کنند. از این رو، خیال فعالان اقتصادی به مرور زمان راحتتر خواهد بود به همین دلیل پیشبینی میشود این روند رشد شاخص با شیب ملایم ادامه داشته باشد.