افزایش تولید ۱۴۰ میلیون متر مکعبی گاز در مناطق مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدمحمود میرباقری در نشست خبری بازدید خبرنگاران از چاه دوم اکتشافی میدان گازی پازن با بیان اینکه ظرفیت تولید بیش از ۶۵ هزار بشکه نفت و مایعات گازی را پر زاگرس جنوبی خواهیم داشت، اظهار داشت: این شرکت وظیفه تأمین خوراک ۴ پالایشگاه گازی فجر جم، پارسیان، سرخون و فراشبند را دارد.

وی افزود: هم اکنون ۱۰ میدان گازی فعال داریم که در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به احداث تقویت فشار گاز دارند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: با استفاده از ایستگاههای تقویت فشار گاز می توان تا حدود ۸۰ درصد گاز درجای میادین گازی را برداشت کرد که اهمیت بحث فشارافزایی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در بحث تولید نفت ۳ میدان سروستان، سعادت آباد و خشت داریم که در حال حاضر طرفیت تولیدی بالغ بر ۱۷ هزار بشکه در روز را دارند.

میریاقری در خصوص اقدامات انجام شده در سال جاری و در راستای نگهداشت و افزایش تولید توضیح داد: در ۷ ماه سال جاری بیش از ۱۸۲ هزار نفر ساعت کار تعمیراتی روی خطوط لوله و فرآیندی وتوربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز نار و حدود ۲۲۰ عملیات سرچاهی و درون چاهی و توپک رانی هوشمند خط لوله ۳۰ اینچ نار برنامه ریزی و اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: عمده گاز تولیدی این شرکت از میادین گازی واقع در مناطق کوهستانی و با توپوگرافی بسیار خشن استحصال می شود.

وی ادامه داد: در محدوه جغرافیایی این شرکت در بحث اکتشاف عقب نیستیم اما در بحث توسعه نیاز به سرعت عمل بیشتری داریم و با بهره برداری و توسعه میادین جدید حدود ۱۰۰-۱۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور اضافه می شود.

