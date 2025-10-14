خبرگزاری کار ایران
رئیس فراکسیون زنان مجلس در مراسم گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر:

بیمه سلامت زنان روستایی و عشایر توسعه می‌یابد

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جمعیت ۱۱ میلیون نفری زنان روستایی، از افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی این قشر با توسعه بیمه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر و روز جهانی غذا که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد، گفت: زنان روستایی و عشایر ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند زیرا این قشر با فعالیت‌های متنوع در حوزه کشاورزی، دامداری و صنایع دستی به شکوفایی اقتصادی منطقه خود کمک می‌کنند.

وی با اشاره به جمعیت زنان روستایی و عشایر در کشور، گفت: جمعیت زنان روستایی و عشایر به ۱۱ میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که بیش از ۷۳ درصد از آنها باسوادند، هرچند دسترسی آنها به خدمات آموزشی، سخت و دشوار است و تحصیلات آنها نشان می‌دهد که این قشر، آگاه و دارای درک بالایی هستند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه نام زنان روستایی و عشایری با پایداری گره خورده است، افزود: این قشر در کنار خانه‌داری، تولیدکننده، کارآفرین مدیر اقتصادی و حافظ محیط‌زیست‌اند.

به گفته خدادادی، اگر به تمدن خود نیز مراجعه کنیم، نقش زن روستایی نقش کلیدی بوده و این نقش در عصر فناوری نه تنها کم‌رنگ نشده، بلکه پررنگ‌تر و پیچیده نیز شده است.

وی افزود: زنان روستایی و عشایر، چرخ تولید و اقتصاد کشور را فعال نگه داشته‌اند و در حوزه‌هایی مانند ایجاد کسب و کارهای کوچک و صنایع دستی مثل گلیم و جاجیم تا راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری و راه‌اندازی مراکز بوم‌گردی یا تولید محصولات ارگانیک فعال‌اند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به برنامه‌های این فراکسیون برای حمایت از زنان روستایی و عشایر، گفت: ما به عنوان نماینده شما در مجلس باید برنامه‌ای را دنبال کنیم که چند هدف را در قبال این زنان دنبال می‌کند. نخست، توانمندسازی اقتصادی و حمایت از آنها در راستای افزایش قدرت اقتصادی خانواده و هدف دوم آموزش و ترویج فناوری اعم از آموزش‌های نوین کشاورزی و دامپروری و حتی دیجیتال مارکتینگ است.

خدادادی، دومین هدف را افزایش سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با گسترش بیمه سلامت نام برد و افزود: هدف سوم، تقویت نهادهای تعاونی‌های روستایی و حضور مؤثر زنان روستایی و عشایر در شوراهای روستایی و عشایری است‌.

وی خاطرنشان کرد: برنامه هفتم پیشرفت یکی از بهترین برنامه‌هایی است که به تصویب رسیده و برای بهبود زندگی در روستاها تکالیفی را برای توسعه کسب و کار به تصویب رسانده است. در این برنامه، دو ماده ۶ و ۹۰ به زنان روستایی و عشایری اختصاص یافته است و ماده ۶ تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در قبال زنان روستایی است و ماده ۹۰ تاکید بر تسهیل آموزش به ویژه آموزش زنان و دختران روستایی. ما برنامه داریم که فراکسیون زنان را به وسعت تمام زنان ایران گسترش دهیم.

