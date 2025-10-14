به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر و روز جهانی غذا که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد، گفت: زنان روستایی و عشایر ستون فقرات امنیت غذایی کشور هستند زیرا این قشر با فعالیت‌های متنوع در حوزه کشاورزی، دامداری و صنایع دستی به شکوفایی اقتصادی منطقه خود کمک می‌کنند.

وی با اشاره به جمعیت زنان روستایی و عشایر در کشور، گفت: جمعیت زنان روستایی و عشایر به ۱۱ میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که بیش از ۷۳ درصد از آنها باسوادند، هرچند دسترسی آنها به خدمات آموزشی، سخت و دشوار است و تحصیلات آنها نشان می‌دهد که این قشر، آگاه و دارای درک بالایی هستند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه نام زنان روستایی و عشایری با پایداری گره خورده است، افزود: این قشر در کنار خانه‌داری، تولیدکننده، کارآفرین مدیر اقتصادی و حافظ محیط‌زیست‌اند.

به گفته خدادادی، اگر به تمدن خود نیز مراجعه کنیم، نقش زن روستایی نقش کلیدی بوده و این نقش در عصر فناوری نه تنها کم‌رنگ نشده، بلکه پررنگ‌تر و پیچیده نیز شده است.

وی افزود: زنان روستایی و عشایر، چرخ تولید و اقتصاد کشور را فعال نگه داشته‌اند و در حوزه‌هایی مانند ایجاد کسب و کارهای کوچک و صنایع دستی مثل گلیم و جاجیم تا راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری و راه‌اندازی مراکز بوم‌گردی یا تولید محصولات ارگانیک فعال‌اند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به برنامه‌های این فراکسیون برای حمایت از زنان روستایی و عشایر، گفت: ما به عنوان نماینده شما در مجلس باید برنامه‌ای را دنبال کنیم که چند هدف را در قبال این زنان دنبال می‌کند. نخست، توانمندسازی اقتصادی و حمایت از آنها در راستای افزایش قدرت اقتصادی خانواده و هدف دوم آموزش و ترویج فناوری اعم از آموزش‌های نوین کشاورزی و دامپروری و حتی دیجیتال مارکتینگ است.

خدادادی، دومین هدف را افزایش سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با گسترش بیمه سلامت نام برد و افزود: هدف سوم، تقویت نهادهای تعاونی‌های روستایی و حضور مؤثر زنان روستایی و عشایر در شوراهای روستایی و عشایری است‌.

وی خاطرنشان کرد: برنامه هفتم پیشرفت یکی از بهترین برنامه‌هایی است که به تصویب رسیده و برای بهبود زندگی در روستاها تکالیفی را برای توسعه کسب و کار به تصویب رسانده است. در این برنامه، دو ماده ۶ و ۹۰ به زنان روستایی و عشایری اختصاص یافته است و ماده ۶ تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در قبال زنان روستایی است و ماده ۹۰ تاکید بر تسهیل آموزش به ویژه آموزش زنان و دختران روستایی. ما برنامه داریم که فراکسیون زنان را به وسعت تمام زنان ایران گسترش دهیم.

