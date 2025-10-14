به گزارش خبرنگار ایلنا، وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» گفت: امنیت غذایی دیگر صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست؛ بلکه با پیوندهای اجتماعی، استقلال ملی و تاب‌آوری غذایی کشور گره خورده است. پایداری این امنیت در گرو آن است که نظام مالی کشور بتواند از تولید تا مصرف و از مزرعه تا سفره، جریان سرمایه، دانش و نوآوری را به‌صورت هدفمند و یکپارچه هدایت کند.

هم‌افزایی نهادی، شرط تحقق امنیت غذایی پایدار

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به محورهای اصلی این همایش اظهار کرد: این رویداد بر دو محور بنیادین استوار است؛ نخست، همگرایی نهادی و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی، بانکی، علمی، فناورانه و بخش خصوصی. پایداری امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که تصمیمات وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی و نهادهایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در یک مسیر مشترک حرکت کنند.

وی افزود: در این میان، نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر نظام مالی کشور و به‌ویژه بانک کشاورزی در پیوند دادن لایه‌های سیاست‌گذاری، اجرا و فناوری بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری هوشمند و پلتفرمی

متقی‌نیا در ادامه، بر اهمیت فناوری و نوآوری در بازآفرینی الگوهای تأمین مالی کشاورزی تأکید کرد و گفت: امروز فناوری‌های نوین مالی، داده‌های هوشمند و راهکارهای فین‌تک، افق‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده‌اند؛ از اعتبارسنجی هوشمند تا قراردادهای دیجیتال و پلتفرم‌های بانکداری اکوسیستمی و کشاورزی دانش‌بنیان. این ابزارها دیگر صرفاً امکانات فنی نیستند، بلکه زبان جدید تعامل میان کشاورزان، بانک‌ها و بازارها هستند.

وی تصریح کرد: بانک کشاورزی با همکاری دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری پلتفرمی و هوشمند را آغاز کرده است.

تشکیل کارگروه اجرایی‌سازی راهکارها

مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هدف ما صرفاً گفت‌وگو نیست؛ بلکه در پایان این همایش، کارگروهی برای پیگیری و اجرایی‌سازی راهکارهای مطرح‌شده تشکیل خواهیم داد تا نتایج این رویداد در سطوح مختلف، از سیاست‌گذاری تا اجرا، دنبال شود.

او افزود: با شکل‌دهی مشارکت‌های اثربخش با فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها، برجسته‌سازی نقش بخش خصوصی و تقویت رویکردهای همکارانه در کل زنجیره ارزش غذا، می‌توانیم گامی مؤثر در جهت آینده‌ای پایدار، ایمن و هوشمند برای امنیت غذایی ایران برداریم.

تعهد بانک کشاورزی به آینده‌ای پایدارتر

متقی‌نیا در پایان گفت: بانک کشاورزی با تمام ظرفیت‌های مالی، فنی و دانشی خود آماده است تا در کنار تمامی نهادها و بازیگران این عرصه، نقشی فعال و سازنده در تحقق چشم‌انداز امنیت غذایی کشور ایفاء کند. یقین دارم حاصل این همایش نه‌تنها گامی در مسیر بهبود نظام تأمین مالی کشور، بلکه حرکتی در جهت آینده‌ای پایدار برای امنیت غذایی ایران خواهد بود.

