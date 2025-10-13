خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی:

ذخایر کالاهای اساسی ۳ برابر میزان مصوب تامین شده است

وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی فضاسازی‌ها درباره کمبود کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در اغلب کالاهایی که دارای ذخایر مصوب هستند، تا سه برابر میزان تعیین‌شده ذخیره داریم، بنابراین هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ اظهار کرد: صنعت دام و طیور کشور به‌صورت کامل مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی است و صنایع مرتبط نیز در کشور به‌خوبی شکل گرفته‌اند.

وی افزود: پرورش ماهی در قفس یکی از روش‌های آسان و کم‌هزینه برای دستیابی به پروتئین مورد نیاز جامعه است و این در حالی که تولیدکنندگان دام و طیور با چالش‌های متعددی در زمینه نهاده‌ها روبه‌رو هستند.

نوری در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درباره تأمین نهاده‌های دامی اذعان داشت: در نظام تأمین نهاده‌ها، برخی از حلقه‌های زنجیره دچار ایراد بودند که اکنون در حال اصلاح هستند.

وی ادامه داد: نهاده وارداتی که بخشی از آن با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، باید دقیق و عادلانه به دست تولیدکننده واقعی برسد و در این مسیر ممکن است برخی نظامات سنتی تغییر کند، اما اجازه نخواهیم داد هیچ واحد تولیدی بدون نهاده بماند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع تأمین مرغ نیز گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت واقعی و منصفانه مرغ در ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شده است و تأکید زیادی بر رعایت همین قیمت وجود دارد و در صورت تخلف، برخوردهای تعزیراتی شدید انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی فضاسازی‌ها درباره کمبود کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در اغلب کالاهایی که دارای ذخایر مصوب هستند، تا سه برابر میزان تعیین‌شده ذخیره داریم، بنابراین هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی افزود: اگرچه ممکن است دشمنان با تحریم و فشارهای اقتصادی تلاش کنند نگرانی در جامعه ایجاد کنند، اما ما با تکیه بر ذخایر موجود و مدیریت دقیق زنجیره تأمین، اجازه نخواهیم داد تولید یا بازار دچار اختلال شود.

