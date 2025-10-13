رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در استان مرکزی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآوردههای غذایی در استان مرکزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی اظهار داشت: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیاتهای مستقیم از محل فعالیت یک شرکت فعال در زمینه فرآوردههای غذایی در استان مرکزی و رسیدگی به مستندات به دست آمده از محل اجرای بازرسی مالیاتی با رعایت موازین قانونی، کتمان درآمد حاصل از فعالیت مودی در سال 1402 محرز شد.
وی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این شرکت، گفت: در مجموع 532 میلیارد ریال شامل 164 میلیارد ریال بابت اصل مالیات و 368 میلیارد ریال بابت جرائم مالیاتی در منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، از مودی مطالبه شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در حال انجام و پیگیری می باشد.