خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در استان مرکزی

کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در استان مرکزی
کد خبر : 1699581
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 53 میلیارد تومانی از یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی اظهار داشت: با عنایت به اطلاعات به دست آمده و متعاقب آن اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت یک شرکت فعال در زمینه فرآورده‌های غذایی در استان مرکزی و رسیدگی به مستندات به دست آمده از محل اجرای بازرسی مالیاتی با رعایت موازین قانونی، کتمان درآمد حاصل از فعالیت مودی در سال 1402 محرز شد.

وی درخصوص میزان مالیات و جرایم متعلقه این شرکت، گفت: در مجموع 532 میلیارد ریال شامل 164 میلیارد ریال بابت اصل مالیات و  368 میلیارد ریال بابت جرائم مالیاتی در منابع مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در حال انجام و پیگیری می باشد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ