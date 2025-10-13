صنایع بزرگ استان بوشهر، بانک کشاورزی را مورد توجه ویژه قرار دهند

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ابراهیم رضایی با بیان این مطلب اظهار داشت: این بانک، خط اول حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی و یکی از بانک های مردمی است که نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور دارد.

وی افزود: حمایت از خسارت دیدگان سیل و خشکسالی و مدارا کردن با کشاورزان به خصوص در ایام سختی که دچار خسارت و یا ورشکستگی شده اند، از ویژگی های بارز بانک کشاورزی است و بر خلاف برخی از بانک های دیگر که به دنبال سود و افزایش سرمایه هستند، این بانک در خدمت کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور بوده است که امروزه جزو مسائل اساسی کشور ماست.

رضایی با اشاره به جایگاه بانک کشاورزی در رونق اقتصادی کشور گفت: باید کمک کنیم منابع بانک کشاورزی افزایش یابد، چرا که هر چقدر منابع این بانک افزون شود به نفع مردم به ویژه قشر کشاورز خواهد بود و تقویت کشاورزان نیز به تقویت اقتصاد ملی و تامین امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد .

این نماینده مجلس تصریح کرد: توقع و انتظار ما از صنایع بزرگ حاضر در استان بوشهر از جمله پتروشیمی ها و شرکت های نفت و گاز این است که منابع خود را در بانک های استان و به طور ویژه در بانک کشاورزی متمرکز کنند؛ چرا که با توجه به انتشار آلاینده های مضر در استان و در راستای مسئولیت های اجتماعی، بایستی با تامین منابع مورد نیاز این بانک، در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و تولید کنندگان مشارکت کنند .

وی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی بانک کشاورزی در استان بوشهر به ویژه در شهرستان دشتستان، قطب کشاورزی استان، اظهار داشت: از برکات منابع بانک کشاورزی، ایجاد صنایع بسته بندی و تبدیلی و سردخانه بوده که ضمن نگهداری و افزایش کیفیت محصولات، موجب ارزش افزوده و تولید ثروت در این شهرستان شده است و همچنان بر ادامه این مسیر تاکید داریم .

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به حمایت های بانک کشاورزی در حوزه ی آب و خاک و توسعه گلخانه ها در سال های اخیر اشاره و تاکید کرد : این اقدامات رویکردی جدید مبتنی بر استفاده از کشاورزی مدرن است که ضمن ایجاد اشتغال باعث بهره وری بیشتر، بهینه سازی فرایندهای تولید مواد غذایی و کاهش مصرف آب شده است .

وی در خاتمه از تعامل بانک کشاورزی با سایر نهاد ها قدردانی و مجددا به صنایع بزرگ استان توصیه کرد که بانک کشاورزی را مورد توجه ویژه قرار دهند.

انتهای پیام/