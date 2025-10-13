تفاهمنامه همکاری ایران و چین در حوزه فاضلاب و انتقال فناوری امضا شد
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور از امضای تفاهمنامه همکاری ایران و چین در زمینه فاضلاب و انتقال فناوری خبر داد و آن را گامی مؤثر در ارتقای بهرهوری و دسترسی به آب سالم دانست.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور، تفاهمنامه همکاری ایران و چین در زمینه فاضلاب و انتقال فناوری را گامی مهم در بهبود دسترسی به آب سالم و مدیریت پسماند دانست.
سیدعلی سیدزاده، در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، با اشاره به جزئیات این تفاهمنامه گفت: این همکاری در چارچوب توافقنامه بلندمدت همکاری اقتصادی ایران و چین و با بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان همکاری شانگهای شکل گرفته است.
سیدزاده با تأکید بر اهمیت انتقال فناوری در این همکاری اظهار داشت: بخش مهمی از تفاهمنامه به انتقال دانش، بومیسازی فناوریهای هوشمند و کاهش هدررفت آب اختصاص دارد.
به گفته وی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای مهارت کارشناسان و مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور، از محورهای کلیدی این تفاهمنامه است که به افزایش بهرهوری و کارآمدی زیرساختها منجر خواهد شد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور افزود: این توافق بر پایه سرمایهگذاریهای مشروط در پروژههای تصفیه فاضلاب و توسعه فناوریهای پیشرفته از جمله کنتورهای هوشمند آب استوار است.
سیدزاده با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب تصریح کرد: در این تفاهمنامه به فناوریهای مختلفی از جمله نشتیابی ماهوارهای، سرشیرهای کاهنده مصرف آب و سامانههای هوشمند کنترل شبکه توزیع اشاره شده است.
وی گفت: فناوری نشتیابی ماهوارهای در اختیار کشورهای محدودی است و اجرای آن در ایران بهصورت پایلوت آغاز شده است.
وی همچنین افزود: شرکتهای چینی در طراحی، ساخت و بهرهبرداری از پروژههای تصفیه فاضلاب مشارکت خواهند کرد، در حالی که متخصصان ایرانی بر روند اجرای آن نظارت خواهند داشت.
به گفته سیدزاده، هدف اصلی از این همکاری، بومیسازی فناوریها، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای کیفیت آب و خدمات تصفیه فاضلاب است.