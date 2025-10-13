خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ششمین عرضه ۵۰ میلیون یورویی اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران

ششمین عرضه ۵۰ میلیون یورویی اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران
کد خبر : 1699366
لینک کوتاه کپی شد.

ششمین اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۵۰ میلیون یورو برای پروژه پلی‌بوتیلن یک شرکت پتروشیمی از ۲۲ مهر در مرکز مبادله ایران عرضه می‌شود.

به گزارش  ایلنا، ششمین اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۵۰ میلیون یورو مربوط به یک شرکت پتروشیمی از روز سه شنبه ۲۲ مهرماه سال جاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود.

طبق آگهی عرضه، این اوراق جهت تامین مالی پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» عرضه می‌شود که با تامین مالی پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» انتظار می‌رود، تولید سالیانه ۶۰ هزار تن انواع PBAT به ظرفیت تولیدی این شرکت اضافه شود.

تامین منابع ارزی مورد نیاز پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» از محل عرضه اوراق مرابحه ارزی، منجر به بهره‌برداری از آن تا پایان سال ۱۴۰۶ و درآمد ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری در سال می‌شود و از طرفی سبب تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور خواهد شد.

سفارش گیری و خرید اوراق

حداقل حجم هر سفارش یک‌هزار ورقه و معادل با یک میلیون یورو است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند.

نرخ سود

نرخ سود این اوراق ۶ درصد سالیانه است و به صورت سالیانه توسط ناشر از طریق عامل و به صورت ارزی به حساب‌های معرفی شده دارندگان نهایی اوراق واریز می‌شود.

گفتنی است، نحوه تسویه اصل و سود به صورت ارزی و با ارز یورو خواهد بود.

مدت اوراق

مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است. پذیره‌نویسی این اوراق از تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز و به مدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

دوره نقل و انتقال وجوه ارزی از ابتدای روز کاری ۳۰ مهرماه ماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز ۱۷ آبان ماه ادامه دارد؛ لازم به ذکر است؛ در صورت نیاز، امکان تمدید این دوره برای ۱۵ روز کاری دیگر نیز وجود دارد. در این دوره متقاضیانی خریدی که در دوره پذیره‌نویسی اوراق، اقدام به سفارش‌گذاری خرید کرده اند، باید مبلغ خرید اوراق را به حساب‌های معرفی‌شده عامل فروش و دریافت و پرداخت اوراق واریز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ